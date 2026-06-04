Google розпочала тестування нового експериментального застосунку під назвою Dreambeans. Його головна особливість полягає в тому, що він не чекає запитів від користувача, а самостійно пропонує поради, ідеї та рекомендації, спираючись на інформацію з інших сервісів компанії. Про це пише Socialmediatoday.

Дивіться також Google Photos навчиться збирати ваш гардероб із фотографій та підбирати образи

Навіщо Google створює Dreambeans?

Як пояснюють у Google, Dreambeans використовує систему Personal Intelligence, яка за згодою користувача може аналізувати дані з Gmail, Google Calendar, Google Photos, YouTube та історії пошуку. На основі цієї інформації штучний інтелект створює персоналізовані добірки контенту.

У компанії зазначають, що метою сервісу є не нескінченна стрічка новин чи рекомендацій. Натомість користувач отримує обмежений набір історій, які мають допомогти зосередитися на важливих для нього темах та підштовхнути до нових ідей.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За задумом розробників, Dreambeans поєднує розрізнені дані з різних сервісів Google в єдину картину повсякденного життя користувача.

Менеджерка продукту Google Labs Гозде Ознур навела приклад використання платформи. За її словами, після отримання листа в Gmail про доставку ласощів для цуценяти сервіс автоматично запропонував рекомендації щодо тренування собаки за допомогою цих смаколиків. В іншому випадку Dreambeans врахував нагадування з календаря про приїзд подруги та сформував добірку ресторанів, де можна перебувати разом із домашніми тваринами.

Кожна така історія також супроводжується унікальною ілюстрацією, створеною з урахуванням місць і людей, які найчастіше фігурують у житті конкретного користувача. Фактично система намагається виступати цифровим помічником, який самостійно знаходить зв'язки між подіями та пропонує корисну інформацію ще до того, як людина почне її шукати.

Чому сервіс викликає питання щодо приватності?

Попри потенційні переваги, новий проєкт уже викликав дискусії щодо меж персоналізації та збору даних.

З одного боку, багато користувачів уже давно використовують сервіси Google для планування справ, зберігання фотографій, листування та пошуку інформації. З іншого боку, більшість людей рідко замислюється над тим, наскільки детальний цифровий портрет може сформуватися на основі цих даних.

Саме тому Dreambeans може стати своєрідною демонстрацією того, наскільки добре технологічна компанія розуміє інтереси, звички та плани своїх користувачів.

Автори матеріалу звертають увагу, що багатьом людям це може здатися надто нав'язливим. Якщо рекомендації виявляться занадто точними або особистими, частина аудиторії може сприйняти їх не як допомогу, а як втручання у приватне життя.

Даних уже достатньо для прогнозування поведінки

Дискусія навколо Dreambeans перегукується з багаторічними суперечками про те, наскільки добре великі технологічні компанії знають своїх користувачів.

Одним із найвідоміших прикладів є поширена теорія про те, що соціальні мережі нібито прослуховують розмови людей через мікрофони смартфонів для показу релевантної реклами.

Насправді технологічним платформам часто навіть не потрібно використовувати такі методи. Вони вже мають величезні обсяги інформації, яку користувачі добровільно залишають у своїх профілях, пошукових запитах, листуванні та інших цифрових сервісах.

Ще у 2015 році дослідники з Кембриджського університету та Стенфордського університету опублікували роботу, яка показала, що аналіз даних із Facebook може дозволити алгоритмам прогнозувати риси особистості та вподобання людини точніше, ніж це роблять колеги, друзі, а в деяких випадках навіть романтичні партнери.

На цьому тлі поява Dreambeans виглядає логічним продовженням розвитку штучного інтелекту. Однак залишається відкритим питання, чи готові користувачі до сервісів, які не просто реагують на запити, а самостійно передбачають потреби та інтереси людини.

Для Google це може стати ще одним кроком до створення повноцінного персонального ШІ-помічника. Водночас успіх проєкту значною мірою залежатиме від того, наскільки комфортно користувачі почуватимуться, коли побачать реальний масштаб інформації, яку про них накопичили цифрові платформи.