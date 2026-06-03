Сервіс Google Photos протягом багатьох років допомагав користувачам упорядковувати фотографії, розпізнавати людей, тварин та об'єкти. Тепер компанія вирішила застосувати ті ж технології до одягу. Про це пише.

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Як працює нова функція Wardrobe?

Нова функція під назвою Wardrobe автоматично аналізує фотографії, які вже зберігаються в бібліотеці користувача, та визначає речі, що потрапили в кадр. Після цього система формує віртуальну шафу, де весь одяг збирається в єдину цифрову колекцію.

Замість того, щоб переглядати десятки або сотні старих фотографій у пошуках вдалого образу, користувачі зможуть швидко переглядати окремі елементи гардероба та комбінувати їх між собою.

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За задумом Google, це має допомогти людям швидше обирати одяг перед виходом із дому та знаходити вдалі поєднання речей, які вже є у власній шафі.

Фотоархів перетворюється на каталог стилю

Фактично Wardrobe створює персональний модний каталог на основі вже наявних фотографій. Якщо людина регулярно фотографує свої образи або часто потрапляє в кадр під час подорожей, зустрічей чи повсякденного життя, система зможе накопичити досить детальну базу її гардероба.

Після аналізу фото користувач отримує можливість експериментувати з різними поєднаннями одягу у віртуальному форматі. Сподобані комбінації можна зберігати безпосередньо в додатку.

У Google вважають, що такий підхід допоможе уникнути знайомої багатьом ситуації, коли шафа заповнена речами, але людина все одно не може вирішити, що вдягнути.

Запуск Wardrobe демонструє новий напрямок розвитку штучного інтелекту Google. Якщо раніше основна увага приділялася пошуку інформації, генерації текстів або підвищенню продуктивності, то тепер компанія все активніше використовує ШІ для вирішення повсякденних побутових завдань.

Для роботи нової функції Google Photos повинен не лише розпізнавати предмети одягу, а й розуміти, хто саме зображений на фотографіях. Саме тому компанія встановила додаткові вимоги для користувачів.

Щоб отримати доступ до цифрового гардероба, необхідно активувати функцію Face Groups у Google Photos та підтвердити, яка саме особа на фотографіях належить власнику акаунта. Це дозволяє системі відокремити його одяг від речей інших людей, які також можуть бути присутніми в бібліотеці знімків.

Кому стане доступною новинка?

На першому етапі Google запускає Wardrobe в Бразилії, Індії та США. Скористатися новою функцією зможуть передусім передплатники тарифів Google AI Pro та Google AI Ultra, а також обмежена кількість користувачів Android.

Компанія також повідомила, що підтримка iPhone та iPad з'явиться пізніше. Крім того, користувачі повинні відповідати мінімальним віковим вимогам, які діють у конкретній країні.

Поки що складно оцінити, чи перетвориться цифровий гардероб на дійсно корисний інструмент, чи залишиться черговим експериментом із використанням штучного інтелекту. Водночас ідея виглядає логічним продовженням розвитку Google Photos, який уже давно вміє автоматично сортувати фотографії за людьми, місцями та об'єктами.

Якщо технологія працюватиме точно, користувачі можуть отримати новий спосіб організації гардероба без необхідності вручну фотографувати та каталогізувати кожну річ. У такому випадку звичайний фотоархів поступово перетвориться не лише на сховище спогадів, а й на персонального помічника для вибору щоденного стилю.