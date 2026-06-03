Сервис Google Photos в течение многих лет помогал пользователям упорядочивать фотографии, распознавать людей, животных и объекты. Теперь компания решила применить те же технологии к одежде. Об этом пишет.

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Как работает новая функция Wardrobe?

Новая функция под названием Wardrobe автоматически анализирует фотографии, которые уже хранятся в библиотеке пользователя, и определяет вещи, попавшие в кадр. После этого система формирует виртуальный шкаф, где вся одежда собирается в единую цифровую коллекцию.

Вместо того, чтобы просматривать десятки или сотни старых фотографий в поисках удачного образа, пользователи смогут быстро просматривать отдельные элементы гардероба и комбинировать их между собой.

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По замыслу Google, это должно помочь людям быстрее выбирать одежду перед выходом из дома и находить удачные сочетания вещей, которые уже есть в собственном шкафу.

Фотоархив превращается в каталог стиля

Фактически Wardrobe создает персональный модный каталог на основе уже имеющихся фотографий. Если человек регулярно фотографирует свои образы или часто попадает в кадр во время путешествий, встреч или повседневной жизни, система сможет накопить достаточно подробную базу его гардероба.

После анализа фото пользователь получает возможность экспериментировать с различными сочетаниями одежды в виртуальном формате. Понравившиеся комбинации можно сохранять непосредственно в приложении.

В Google считают, что такой подход поможет избежать знакомой многим ситуации, когда шкаф заполнен вещами, но человек все равно не может решить, что надеть.

Запуск Wardrobe демонстрирует новое направление развития искусственного интеллекта Google. Если раньше основное внимание уделялось поиску информации, генерации текстов или повышению производительности, то теперь компания все активнее использует ИИ для решения повседневных бытовых задач.

Для работы новой функции Google Photos должен не только распознавать предметы одежды, но и понимать, кто именно изображен на фотографиях. Именно поэтому компания установила дополнительные требования для пользователей.

Чтобы получить доступ к цифровому гардеробу, необходимо активировать функцию Face Groups в Google Photos и подтвердить, какое именно лицо на фотографиях принадлежит владельцу аккаунта. Это позволяет системе отделить его одежду от вещей других людей, которые также могут присутствовать в библиотеке снимков.

Кому станет доступной новинка?

На первом этапе Google запускает Wardrobe в Бразилии, Индии и США. Воспользоваться новой функцией смогут прежде всего подписчики тарифов Google AI Pro и Google AI Ultra, а также ограниченное количество пользователей Android.

Компания также сообщила, что поддержка что поддержка iPhone и iPad появится позже. Кроме того, пользователи должны соответствовать минимальным возрастным требованиям, которые действуют в конкретной стране.

Пока сложно оценить, превратится ли цифровой гардероб в действительно полезный инструмент, или останется очередным экспериментом с использованием искусственного интеллекта. В то же время идея выглядит логическим продолжением развития Google Photos, который уже давно умеет автоматически сортировать фотографии по людям, местам и объектам.

Если технология будет работать точно, пользователи могут получить новый способ организации гардероба без необходимости вручную фотографировать и каталогизировать каждую вещь. В таком случае обычный фотоархив постепенно превратится не только в хранилище воспоминаний, но и на персонального помощника для выбора ежедневного стиля.