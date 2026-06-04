Google начала тестирование нового экспериментального приложения под названием Dreambeans. Его главная особенность заключается в том, что оно не ждет запросов от пользователя, а самостоятельно предлагает советы, идеи и рекомендации, опираясь на информацию из других сервисов компании. Об этом пишет Socialmediatoday.

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Зачем Google создает Dreambeans?

Как объясняют в Google, Dreambeans использует систему Personal Intelligence, которая с согласия пользователя может анализировать данные из Gmail, Google Calendar, Google Photos, YouTube и истории поиска. На основе этой информации искусственный интеллект создает персонализированные подборки контента.

В компании отмечают, что целью сервиса является не бесконечная лента новостей или рекомендаций. Вместо этого пользователь получает ограниченный набор историй, которые должны помочь сосредоточиться на важных для него темах и подтолкнуть к новым идеям.

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По замыслу разработчиков, Dreambeans объединяет разрозненные данные из разных сервисов Google в единую картину повседневной жизни пользователя.

Менеджер продукта Google Labs Гозде Ознур привела пример использования платформы. По ее словам, после получения письма в Gmail о доставке лакомства для щенка сервис автоматически предложил рекомендации по тренировке собаки с помощью этих вкусностей. В другом случае Dreambeans учел напоминание из календаря о приезде подруги и сформировал подборку ресторанов, где можно находиться вместе с домашними животными.

Каждая такая история также сопровождается уникальной иллюстрацией, созданной с учетом мест и людей, которые чаще всего фигурируют в жизни конкретного пользователя. Фактически система пытается выступать цифровым помощником, который самостоятельно находит связи между событиями и предлагает полезную информацию еще до того, как человек начнет ее искать.

Почему сервис вызывает вопросы о приватности?

Несмотря на потенциальные преимущества, новый проект уже вызвал дискуссии о границах персонализации и сбора данных.

С одной стороны, многие пользователи уже давно используют сервисы Google для планирования дел, хранения фотографий, переписки и поиска информации. С другой стороны, большинство людей редко задумывается над тем, насколько детальный цифровой портрет может сформироваться на основе этих данных.

Именно поэтому Dreambeans может стать своеобразной демонстрацией того, насколько хорошо технологическая компания понимает интересы, привычки и планы своих пользователей.

Авторы материала обращают внимание, что многим людям это может показаться слишком навязчивым. Если рекомендации окажутся слишком точными или личными, часть аудитории может воспринять их не как помощь, а как вмешательство в частную жизнь.

Данных уже достаточно для прогнозирования поведения

Дискуссия вокруг Dreambeans перекликается с многолетними спорами о том, насколько хорошо крупные технологические компании знают своих пользователей.

Одним из самых известных примеров является распространенная теория о том, что социальные сети якобы прослушивают разговоры людей через микрофоны смартфонов для показа релевантной рекламы.

На самом деле технологическим платформам часто даже не нужно использовать такие методы. Они уже имеют огромные объемы информации, которую пользователи добровольно оставляют в своих профилях, поисковых запросах, переписке и других цифровых сервисах.

Еще в 2015 году исследователи из Кембриджского университета и Стэнфордского университета опубликовали работу, которая показала, что анализ данных с Facebook может позволить алгоритмам прогнозировать черты личности и предпочтения человека точнее, чем это делают коллеги, друзья, а в некоторых случаях даже романтические партнеры.

На этом фоне появление Dreambeans выглядит логичным продолжением развития искусственного интеллекта. Однако остается открытым вопрос, готовы ли пользователи к сервисам, которые не просто реагируют на запросы, а самостоятельно предусматривают потребности и интересы человека.

Для Google это может стать еще одним шагом к созданию полноценного персонального ИИ-помощника. В то же время успех проекта в значительной степени будет зависеть от того, насколько комфортно пользователи будут чувствовать себя, когда увидят реальный масштаб информации, которую о них накопили цифровые платформы.