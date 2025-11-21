Прогноз доступности зарядок для электромобилей. Со следующей недели Google Maps сможет предсказывать, сколько свободных зарядных портов будет на станции, когда вы туда приедете. Искусственный интеллект будет анализировать данные о сотнях тысяч зарядок в мире и учитывать исторические показатели их загрузки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Google назвал лучшие приложения для Android в 2025 году

Какие новые возможности появятся в Google Maps?

Сейчас сервис уже показывает зарядные точки на маршруте, включая сети вроде Tesla Supercharger или Electrify America. Но даже если вы видите свободный порт, он может быть занят к моменту вашего приезда. Обновленная система дает более точный прогноз. Информация будет отображаться в Android Auto и в автомобилях с Google built-in.

Среди водителей существует убеждение, что кроссоверы тратят много топлива. Но не все! “Аппетит” городского кроссовера SUZUKI Vitara удивительно скромный - от 6,2 до 6,7 литра на 100 километров пути в комбинированном режиме. За городом - еще меньше: 5,2-5,6 литра в зависимости от коробки передач и типа привода.

Подсказки от Gemini и новые возможности в Explore. Google Maps также получает функцию "know before you go", которая показывает внутренние советы о заведениях или локации. Gemini анализирует отзывы и информацию из интернета и формирует полезные заметки: как лучше всего забронировать место, что стоит заказать, или какие скрытые опции существуют. Функция запускается в США для Android и iPhone.

Обновление коснулось и вкладки Explore. Теперь она показывает трендовые активности рядом и подборки от Viator, Lonely Planet, OpenTable и местных инфлюенсеров. Функция станет доступной по всему миру в этом месяце.

Псевдонимы в отзывах и новая система профилей. Google упрощает оставление отзывов, позволяя пользователям использовать никнейм и отдельную аватарку, не раскрывая настоящее имя. Например, можно выбрать имя "Julia Sweets" вместо реальных данных. Google уверяет, что система безопасности не меняется: отзывы и в дальнейшем будут проверяться на фейковость. Обновление также распространяется в этом месяце на Android, iPhone и десктоп.

Что умеет новая умная версия Gemini от Google?

Google представила модель Gemini 3 Pro – самую умную версию своего искусственного интеллекта. Компания заявляет, что новая система точнее понимает намерения пользователя, лучше работает с мультимодальностью и предлагает более прямые и лаконичные ответы. Вместе с запуском Google также обновила приложение Gemini и ряд инструментов.

В области мультимодального анализа Gemini 3 Pro опережает предыдущую версию Gemini 2.5 Pro по всем основным тестам. Google описывает модель как "настоящего партнера в мышлении", поскольку она способна обрабатывать сложные запросы и выдавать структурированные выводы. Как пишет MacRumors, модель уже интегрирована в ключевые сервисы компании: режим AI в Поиске для подписчиков Pro и Ultra, приложение Gemini (в меню нужно выбрать режим Thinking), AI Studio, Vertex AI и новую платформу для агентных систем Google Antigravity. В Поиске Gemini 3 формирует новые генеративные интерфейсы – от визуальных компоновок до интерактивных инструментов, созданных в реальном времени.