Netflix обновил страницу поддержки и сообщил, что больше не поддерживает трансляцию контента со смартфонов на большинство современных телевизоров и ТВ-приставок. Теперь сервис предлагает пользователям открывать приложение прямо на телевизоре и управлять просмотром с помощью стандартного пульта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

Смотрите также Самые ожидаемые премьеры декабря на Netflix, которые нельзя пропустить

Что именно изменило Netflix и для кого еще доступна трансляция?

По сообщениям пользователей, изменения начали действовать в последние недели. Один из авторов Reddit отметил, что у него функция исчезла еще 10 ноября без всякого предупреждения. Другие заметили, что возможность кастить была доступна только в старых версиях приложения, но полностью исчезла после обновления.

Как пишет The Verge, несмотря на общий отказ от мобильного кастинга, Netflix оставил исключения. Трансляция все еще работает на старых моделях Chromecast и телевизорах со встроенной поддержкой Google Cast. Однако эту опцию разрешено только тем, кто имеет дорогие тарифные планы без рекламы, стартующие от 17.99 долларов в месяц. Владельцы дешевых рекламных подписок, даже если имеют совместимые старые устройства, транслировать контент со смартфона не могут.

Компания не объяснила причины отказа от функции. Подобный шаг Netflix делал в 2019 году, когда убрал поддержку AirPlay, заявив о необходимости контролировать качество воспроизведения. Новое решение пока что не сопровождается официальными комментариями.