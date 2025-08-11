OpenAI недавно запустила GPT-5, назвав ее лучшим своим продуктом, но вместо восторга получила волну критики от пользователей. Многие жаловались на ухудшение работы ChatGPT, по сравнению с предыдущими поколениями, которые теперь исчезли из набора доступных опций. Их сравнили в кодировании, математике, решении логических задач, обнаружив, что пятая версия иногда намного хуже.

Почему пользователи возмутились из-за GPT-5?

Запуск GPT-5, новейшей модели от OpenAI, должен был стать прорывом в сфере искусственного интеллекта. Компания позиционировала ее как мощную систему, способную обрабатывать сложные запросы, генерировать качественный текст и даже решать задачи, требующие глубокого анализа. Однако вместо ожидаемого успеха OpenAI столкнулась с недовольством пользователей, которые обнаружили, что новая модель заменила предыдущие, в частности популярную GPT-4o. Это вызвало волну критики, ведь многие считали GPT-4o более удобной для определенных задач, таких как написание текстов или программирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Пользователи активно выражали свое недовольство в соцсетях, в частности на X, где появились сообщения о том, что GPT-5 не оправдала ожиданий, а потеря доступа к предыдущим моделям, таких как GPT-4o, усложнила работу. Некоторые жаловались, что новая модель стала менее точной в определенных сценариях, результаты GPT-5 слишком стерильны и им не хватает креативности. Например, программисты отмечали, что GPT-4o лучше справлялась с написанием кода, тогда как GPT-5 иногда давала менее релевантные ответы.

Для меня [GPT-4o] был не просто "лучшей производительностью" или "более приятными ответами". У него был голос, ритм и искорка, которых я не смог найти ни в одной другой модели,

– пишет пользователь Reddit.

Другой был еще более трагичным, заявив, что "потерял своего единственного друга за одну ночь".

Реагируя на эти отзывы, OpenAI быстро объявила о возвращении GPT-4o для пользователей с подпиской Plus и Team , а также оставила возможность выбора между различными моделями через настройки. Это решение было воспринято как попытка компании сохранить лояльность своей аудитории.

, а также оставила возможность выбора между различными моделями через настройки. Это решение было воспринято как попытка компании сохранить лояльность своей аудитории. Кроме того, OpenAI удвоила лимит запросов GPT-5 для пользователей Plus и Team, чтобы компенсировать неудобства, вызванные запуском.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман прокомментировал ситуацию, признав, что запуск GPT-5 был "не идеальным". Он заверил, что компания работает над исправлением ошибок, в частности над проблемой автоматического переключения между моделями, которая вызвала сбои в работе.

GPT-5 с сегодняшнего дня будет казаться умнее. Вчера у нас произошла авария, и автопереключатель не работал в течение значительной части дня, в результате чего GPT-5 казался намного глупее. Кроме того, мы вносим некоторые изменения в процесс принятия решений, что должно помочь вам чаще получать правильную модель. Мы сделаем более прозрачным то, какая именно модель отвечает на заданный запрос,

– пообещал Альтман.

Напомним, GPT-5 оснащен маршрутизатором, работающим в режиме реального времени и решающим, как предоставить лучший ответ: быстро ответить на вопрос пользователя или потратить дополнительное время на "обдумывание" ответа. То есть раньше вы должны были самостоятельно выбирать модель – обычного или глубокого мышления. Теперь ChatGPT делает это вместо вас в фоне, анализа вашего запроса. Именно здесь, судя по всему, и скрывалась проблема, но ее, как обещает гендиректор, уже исправили.

Альтман подчеркнул, что OpenAI стремится учитывать отзывы пользователей, чтобы сделать ИИ более удобным и эффективным