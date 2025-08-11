OpenAI нещодавно запустила GPT-5, назвавши її найкращим своїм продуктом, але замість захоплення отримала хвилю критики від користувачів. Багато хто скаржився на погіршення роботи ChatGPT, порівняно з попередніми поколіннями, які тепер зникли з набору доступних опцій. Їх порівняли в кодуванні, математиці, вирішенні логічних задач, виявивши, що п'ята версія іноді набагато гірша.

Чому користувачі обурилися через GPT-5?

Запуск GPT-5, найновішої моделі від OpenAI, мав стати проривом у сфері штучного інтелекту. Компанія позиціонувала її як найпотужнішу систему, здатну обробляти складні запити, генерувати якісніший текст і навіть вирішувати завдання, що вимагають глибокого аналізу. Проте замість очікуваного успіху OpenAI зіткнулася з незадоволенням користувачів, які виявили, що нова модель замінила попередні, зокрема популярну GPT-4o. Це викликало хвилю критики, адже багато хто вважав GPT-4o більш зручною для певних завдань, таких як написання текстів чи програмування, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також OpenAI представила GPT-5, свою найпотужнішу та найрозумнішу модель для ChatGPT

Користувачі активно висловлювали своє невдоволення в соцмережах, зокрема на X, де з’явилися дописи про те, що GPT-5 не виправдала очікувань, а втрата доступу до попередніх моделей, таких як GPT-4o, ускладнила роботу. Деякі скаржилися, що нова модель стала менш точною в певних сценаріях, результати GPT-5 занадто стерильні та їм бракує креативності. Наприклад, програмісти відзначали, що GPT-4o краще справлялася з написанням коду, тоді як GPT-5 іноді давала менш релевантні відповіді.

Для мене [GPT-4o] був не просто "кращою продуктивністю" чи "приємнішими відповідями". У нього був голос, ритм та іскра, яких я не зміг знайти в жодній іншій моделі,

– пише користувач Reddit.

Інший був ще більш трагічним, заявивши, що "втратив свого єдиного друга за одну ніч".

Реагуючи на ці відгуки, OpenAI швидко оголосила про повернення GPT-4o для користувачів із підпискою Plus і Team , а також залишила можливість вибору між різними моделями через налаштування. Це рішення було сприйняте як спроба компанії зберегти лояльність своєї аудиторії.

, а також залишила можливість вибору між різними моделями через налаштування. Це рішення було сприйняте як спроба компанії зберегти лояльність своєї аудиторії. Крім того, OpenAI подвоїла ліміт запитів GPT-5 для користувачів Plus і Team, щоб компенсувати незручності, спричинені запуском.

Керівник OpenAI Сем Альтман прокоментував ситуацію, визнавши, що запуск GPT-5 був "не ідеальним". Він запевнив, що компанія працює над виправленням помилок, зокрема над проблемою автоматичного перемикання між моделями, яка викликала збої в роботі.

GPT-5 відсьогодні буде здаватися розумнішим. Учора у нас сталася аварія, і автоперемикач не працював протягом значної частини дня, в результаті чого GPT-5 здавався набагато дурнішим. Крім того, ми вносимо деякі зміни в процес прийняття рішень, що повинно допомогти вам частіше отримувати правильну модель. Ми зробимо більш прозорим те, яка саме модель відповідає на заданий запит,

– пообіцяв Альтман.

Нагадаємо, GPT-5 оснащений маршрутизатором, що працює в режимі реального часу й вирішує, як надати найкращу відповідь: швидко відповісти на запитання користувача або витратити додатковий час на "обдумування" відповіді. Тобто раніше ви повинні були самостійно вибирати модель – звичайну чи глибокого мислення. Тепер ChatGPT робить це замість вас у фоні, аналізуючи ваш запит. Саме тут, судячи з усього, й ховалася проблема, але її, як обіцяє гендиректор, уже виправили.

Альтман підкреслив, що OpenAI прагне враховувати відгуки користувачів, щоб зробити ШІ більш зручним і ефективним