Мы наконец дождались презентацию новой языковой модели от OpenAI, которую, по слухам, несколько раз переносили. Так что GPT-5 наконец-то здесь, мощная и безопасная, доступная для всех без исключения. Компании-партнеры, которые пользуются технологиями OpenAI, медлить не стали и оперативно интегрировали новинку в свои продукты.GPT-5

Какие возможности GPT-5 принес в сервисы Microsoft?

Microsoft заявляет, что внедрение GPT-5 является важным шагом в развитии искусственного интеллекта, делая его более мощным и эффективным для выполнения рабочих задач. Эта интеграция подтверждает обязательства компании предоставлять пользователям доступ к актуальным моделям GPT в течение 30 дней после их выпуска, поскольку Microsoft является крупнейшим инвестором OpenAI с доступом к передовым разработкам, пишет 24 Канал со ссылкой на два объявления, опубликованные на сайте Microsoft.

Смотрите также OpenAI представила GPT-5, свою самую мощную и самую умную модель для ChatGPT

Благодаря GPT-5, Copilot теперь предлагает передовые инновации, оптимизированные для работы и адаптированные к потребностям бизнеса, при этом обеспечивая надлежащий уровень безопасности, соответствия и конфиденциальности, что ожидается от Microsoft.

Среди ключевых нововведений GPT-5 в Copilot выделяется "маршрутизатор в реальном времени". Он позволяет системе анализировать запрос пользователя и автоматически выбирать наиболее подходящее поведение GPT-5 для обработки и создания ответа. Для общих или повседневных вопросов Copilot предоставляет приоритет скорости, используя "умную, высокопроизводительную модель" GPT-5 для создания быстрых и четких ответов. Однако, если запрос является сложным или многошаговым, Copilot распознает потребность в более глубоком анализе и задействует "модель углубленного мышления" GPT-5. Эта модель не спешит, формирует план, собирает и осмысливает весь соответствующий контекст, а затем проверяет свою работу, прежде чем предоставить подробный ответ. Такой "двухкомпонентный подход" существенно повышает эффективность GPT-5 в Copilot, позволяя предоставлять как мгновенные, так и тщательно продуманные ответы.

GPT-5 существенно улучшает способность Copilot понимать сложные задачи, поддерживать контекст в длительных диалогах и распознавать тонкие речевые нюансы, включая сарказм. Например, Copilot может эффективно обобщать запросы на коммерческое предложение (RFP) от различных агентств или помогать их оценивать, используя рабочие данные пользователя, такие как документы, электронные письма, встречи и чаты. Отмечается, что GPT-5 также без проблем обрабатывает большие скриншоты с табличными данными, что было проблемой для предыдущих версий Copilot.

Доступ к GPT-5 предоставляется бесплатно для пользователей Microsoft Copilot на платформах Windows, Mac, Android, iOS, а также в веб-версии через copilot.microsoft.com. Чтобы воспользоваться функцией, нужно в списке функций выбрать "Smart (GPT-5)".



GPT-5 в Microsoft Copilot / Скриншот 24 Канала

Интеграция GPT-5 охватывает ключевые продукты Microsoft для разработчиков и корпоративных клиентов:

Microsoft Copilot Studio . Эта платформа позволяет разработчикам выбирать GPT-5 как основную модель для создания собственных агентов, способных выполнять сложные бизнес-процессы.

. Эта платформа позволяет разработчикам выбирать GPT-5 как основную модель для создания собственных агентов, способных выполнять сложные бизнес-процессы. GitHub Copilot и Visual Studio Code . Пользователи с платными планами GitHub Copilot и разработчики, работающие в Visual Studio Code, теперь могут использовать GPT-5 для написания, тестирования и развертывания кода.

и . Пользователи с платными планами GitHub Copilot и разработчики, работающие в Visual Studio Code, теперь могут использовать GPT-5 для написания, тестирования и развертывания кода. Azure AI Foundry. Эта платформа предоставляет разработчикам доступ ко всем моделям GPT-5, обеспечивая при этом корпоративный уровень безопасности, соответствия стандартам и конфиденциальности. В Azure AI Foundry также реализован маршрутизатор моделей, который выбирает оптимальную модель на основе сложности задачи, требований к производительности и экономической эффективности.

Microsoft уделяет большое внимание безопасности GPT-5. Команда "AI Red Team" Microsoft, которая отвечает за выявление и минимизацию потенциальных рисков, тщательно протестировала модель глубокого мышления GPT-5. Результаты показали, что она имеет один из самых высоких показателей безопасности среди предыдущих моделей OpenAI, успешно сопротивляясь таким типам атак, как генерация вредоносного программного обеспечения или автоматизация мошенничества.

Хотя GPT-5 значительно расширяет возможности Copilot для решения повседневных сложных запросов, для глубокой, научно-исследовательской работы, требующей комплексного анализа из многих источников, Microsoft рекомендует использовать Researcher – усовершенствованный агент, построенный на глубокой исследовательской модели OpenAI.

Как это работает в Perplexity?

Perplexity AI функционирует как разговорная поисковая система, использующая комбинацию больших языковых моделей (LLM), таких как GPT, Claude, Gemini и собственная разработка под названием Sonar, для предоставления исчерпывающих ответов на запросы пользователей. Этот сервис является аналогом Google Поиска, но понимает ваши многослойные и сложные запросы в виде вопросов, которые не понял бы классический поисковик.

До сих пор в составе Perplexity были модели GPT-4.1, o3 и o3-pro. Начиная с 7 августа компания добавила GPT-5, заменив ею GPT-4.1. Существовали опасения, что разработчики сервиса предоставят пятое поколение только для подписчиков самого дорогого плана Max за 200 долларов, но поскольку GPT-5 бесплатная для всех в ChatGPT (с ограничениями), то и в Perplexity доступ расширили.

Сейчас модель GPT-5 доступна для подписчиков Perplexity Pro за 20 долларов в месяц и Max за 200 долларов. Бесплатные пользователи могут традиционно использовать только собственную модель Perplexity Sonar.

Обе версии o3 пока остаются в качестве моделей рассуждений.

GPT-5 в Cursor

Cursor - это интеллектуальный редактор кода на основе Visual Studio Code, который интегрирует искусственный интеллект от различных разработчиков (Claude, Gemini и другие) непосредственно в процесс написания, анализа и изменения кода. Интеграция GPT-5 значительно расширяет возможности редактора. Обновление позволяет использовать модель для таких функций, как автодополнение кода и рефакторинг.

Интеграцию GPT-5 в Cursor показали прямо на презентации новой модели, демонстрируя новые возможности кодирования, которые действительно впечатляют.

Команда Cursor начала применять GPT-5 несколько раньше, чем все остальные, а потому уже поделилась первыми впечатлениями. Вот, что можно сказать, подытожив их слова:

Управляемость. GPT-5 является одной из самых управляемых моделей. Она требует четких и конкретных инструкций, но при их наличии демонстрирует высокий уровень интеллекта.

Сложные задачи. Модель эффективно справляется с долговременными и сложными задачами, а также с исправлением багов, которые не могли найти и устранить другие модели.

Генерация кода. GPT-5 способна за один запрос создать как бэкэнд-эндпоинт API, так и соответствующий фронтенд-компонент на React, корректно обрабатывая даже сложные случаи, например protobufs.

Стиль кода. Стиль написания модели по умолчанию может быть несколько многословным, но его можно настроить, чтобы ответы были более сжатыми.

По случаю запуска GPT-5 платные пользователи Cursor получают бесплатные кредиты для использования GPT-5 в течение первой недели.