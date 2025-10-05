Компания Илона Маска xAI готовится к запуску Grokipedia – новой онлайн-энциклопедии. Она будет использовать искусственный интеллект Grok для проверки и дополнения информации, чтобы стать более точным источником знаний, чем "Википедия".

Когда Grokipedia станет доступной пользователям?

Первая бета-версия проекта ожидается уже через две недели. Илон Маск анонсировал в своей соцсети X, что Grokipedia 0.1 будет опубликована в ближайшее время, рассказывает 24 Канал.

Этот сервис позиционируют как онлайн-энциклопедию на базе искусственного интеллекта, которая будет значительно усовершенствована по сравнению с "Википедией". По словам Маска, Grokipedia должна стать крупнейшим в мире и самым точным источником знаний для людей и искусственного интеллекта, к тому же без ограничений в использовании.

Как будет работать Grokipedia?

В основе платформы будет лежать большая языковая модель Grok от xAI. Ее задача – обрабатывать огромные объемы данных из разных источников, включая саму "Википедию". После изучения материала ИИ будет определять, насколько информация является правдивой.

На основе этого анализа Grok будет переписывать контент, исправляя ошибки и дополняя статьи, если первоначальный текст был неполным. Основной акцент платформа будет делать на публикации именно достоверной информации, что должно превратить ее в "настоящий источник знаний".

Вероятно, Grokipedia будет напоминать функцию Community Notes в соцсети X, которая позволяет пользователям оспаривать утверждения, вводящие в заблуждение, предполагает TimeOfIndia.

Платформа будет открытой как для обычных пользователей, так и для нейросетей, что со временем может сделать ее универсальным справочным инструментом в экосистеме ИИ. Реальный функционал Grokipedia можно будет оценить уже через несколько недель.