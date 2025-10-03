Томас Вольф объясняет, что ключевая проблема чат-ботов в том, что они настроены соглашаться с пользователем. Ответы моделей часто звучат как поддержка или одобрение, вместо того чтобы ставить под сомнение привычные идеи. В науке же прорывы делают те, кто мыслит вопреки общепринятому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Смотрите также "Убийца" Chrome: Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet

Почему ИИ не способен на большие открытия?

Второе фундаментальное отличие заключается в архитектуре моделей. Они созданы для предсказания следующего слова в предложении, тогда как ученый, по словам Вольфа, пытается найти неожиданное, маловероятное, но правдивое объяснение явлений. Именно так в свое время Коперник изменил представление о космосе, доказав, что Что Солнце является центром Солнечной системы.

Интерес к теме у него появился после эссе Дарио Амодея, CEO Anthropic, который написал о том, что ИИ сможет сжать 50–100 лет прогресса в биологии до 5–10 лет. Вольф с этим не согласен: по его мнению, современные модели могут лишь ускорить поиск данных и формирование идей, но не создадут принципиально новых теорий.

Он отмечает, что в будущем ИИ будет выступать скорее как "копилот для ученого" - инструмент для генерации гипотез и анализа информации. Примером является система AlphaFold от DeepMind, которая помогает исследовать структуры белков и уже влияет на разработку лекарств.

Несмотря на скепсис Вольфа, появляются новые стартапы - например, Lila Sciences и FutureHouse, - которые ставят целью создание искусственного интеллекта, способного делать настоящие научные открытия.

Кто на самом деле теряет работу из-за ИИ?

Несмотря на массовое использование искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, существенных изменений на рынке труда США – не произошло. Специалисты проанализировали официальную статистику занятости и темпы внедрения ИИ в технологической сфере и пришли к выводу, что с ноября 2022 года, когда OpenAI запустила свой чат-бот, генеративный ИИ не повлиял на рабочие места заметнее, чем предыдущие волны технологических инноваций.

В то же время есть отдельные тревожные тенденции. Например, среди молодых американцев растут трудности с трудоустройством: уровень безработицы среди 20 – 24-летних с дипломом бакалавра в августе 2025 года достиг 9,3% – вдвое больше, чем в апреле (4,4%).