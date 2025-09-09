Пока Apple готовится показать новые iPhone с небольшими обновлениями, в технологической индустрии идут разговоры о будущем смартфонов. Аналитики и руководители компаний считают, что искусственный интеллект постепенно превращает гаджеты в "ассистентов", которые со временем могут вытеснить классические мобильные телефоны.

Главная идея заключается в том, что современные ИИ-ассистенты способны выполнять большинство задач самостоятельно - планировать встречи, составлять списки покупок, вести заметки. Это делает интерфейсы приложений и сенсорные экраны менее важными. Сейчас технологические гиганты предлагают несколько сценариев развития личных устройств. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Умные очки.

Meta уже выпустила обновленные Ray-Ban Meta с камерой, динамиками и встроенным ассистентом Meta AI. Они могут отвечать на вопросы об объектах вокруг. Кроме того, компания представила прототип Orion с миниатюрными дисплеями в линзах, а Google работает над похожим проектом с ассистентом Gemini. Аналитики считают, что простые модели без дисплеев станут массовыми в течение двух лет, тогда как очки с экранами еще потребует времени из-за технических ограничений.

Амбициозные компьютеры.

Amazon развивает концепцию "невидимых" гаджетов - от колонок Echo до домашних дисплеев. Как отмечает руководитель подразделения устройств Панос Панай, благодаря ИИ пользователям будет легче получить информацию или помощь без отвлечения на экран телефона.

Переизобретенные смарт-часы.

CEO компании Nothing Карл Пей считает, что именно часы могут стать главным носимым устройством. Они всегда на руке, незаметны и знакомы пользователям. Благодаря ИИ гаджет сможет автоматизировать будничные задачи: от организации встреч до отслеживания активности или даже видеозвонков с запястья.

"Рекордер" памяти.

Стартап Limitless AI создает кулон,, который записывает разговоры и автоматически делает транскрипты. Его основатель Дэн Сирокер убежден: устройство станет "дополнительным мозгом", напоминая о забытых обещаниях и помогая даже в воспитании детей. В то же время эксперты предостерегают, что тотальное "прослушивание" может обострить вопрос приватности.

Все эти разработки приближают сценарий, который десять лет назад описывал дизайнер Google Glass Боб Рискамп: человек каждое утро будет надевать несколько стильных аксессуаров - очки, часы, кулон - и все они будут работать как единая система на базе ИИ.

Что можно будет увидеть на сегодняшней презентации Apple?

Ожидается, что 9 сентября на осенней презентации Apple представят до семи новых продуктов. Среди них - линейка iPhone 17 с обновленным дизайном, улучшенными камерами и новым процессором для Pro-версий, а также Apple Watch Series 11 і AirPods Pro 3.