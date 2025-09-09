Где смотреть презентацию Apple?

Главным событием сентябрьского мероприятия Apple, бесспорно, станет анонс новой линейки смартфонов iPhone 17. По предварительной информации, компания планирует представить сразу четыре модели: базовый iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и совершенно новую версию под названием iPhone 17 Air, пишет 24 Канал.

К теме Презентация Apple приближается: чего мы от нее ожидаем, а на что надеяться не следует

Наибольшее внимание привлекает именно модель Air, которая, по слухам, станет самым тонким смартфоном в истории Apple. Ожидается, что он будет иметь 6,6-дюймовый дисплей и только одну основную камеру. Это будет первый случай, когда Apple использует название "Air" для своего смартфона. Базовый iPhone 17 также может получить значительное обновление – экран ProMotion с частотой обновления 120 герц, который ранее был эксклюзивом для Pro-моделей. В то же время старшие модели Pro могут получить первый значительный редизайн со времен iPhone 12 Pro.

Кроме смартфонов, Apple, вероятно, покажет:

Обновленные модели умных часов – Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3.

Новое поколение наушников, AirPods Pro 3.

Также на презентации могут объявить дату выхода новой операционной системы iOS 26 и других.

Ожидается обновление колонки HomePod Mini 2020 года, новый трекер местонахождения AirTag и простое обновление только внутренней части гарнитуры Vision Pro. Наконец, должно поступить обновление для потоковой приставки Apple TV 4K, которое станет ее первым обновлением за три года.

Как и всегда, презентация является заранее записанной и будет транслироваться на YouTube. Вы можете уже сейчас подписаться на оповещения в анонсе ниже, чтобы узнать о начале за несколько минут. Начало ожидается в 20:00 по киевскому времени.