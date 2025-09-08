Что известно о будущих новинках Apple?

На мероприятии, которое состоится в штаб-квартире Apple Park в Купертино, компания, вероятно, представит до семи новых продуктов. Главной звездой вечера станет линейка iPhone 17, которая может существенно изменить привычный модельный ряд смартфонов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Логотип предстоящей презентации Apple намекает на два важных обновления

iPhone 17: новый дизайн и отказ от модели Plus

Одной из главных интриг является возможная замена модели "Plus" на совершенно новую версию под названием iPhone 17 Air. Этот смартфон, вдохновленный дизайном MacBook Air, может стать чрезвычайно тонким – его толщина составит около 5,5 миллиметра, что почти на треть меньше, чем у iPhone 16 Pro. Однако такой тонкий корпус может привести к уменьшению емкости аккумулятора.



iPhone 17 Air / Фото MacRumors

Стандартная модель iPhone 17, как ожидается, также получит значительные улучшения. Размер ее экрана может вырасти с 6,1 до 6,3 дюйма, а частота обновления дисплея увеличится с 60 Гц до 120 Гц, что обеспечит более плавную работу интерфейса. Также слухи указывают на обновленную 24-мегапиксельную фронтальную камеру и новые цвета корпуса, в частности фиолетовый и зеленый.

Pro-версии: акцент на мощности и фотографии

Наиболее существенные обновления ожидаются в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max:

Согласно утечкам, оба смартфона получат тройную 48-мегапиксельную основную камеру.

Наиболее впечатляющим изменением может стать 8-кратный оптический зум в телеобъективе, что является значительным шагом вперед по сравнению с 5-кратным зумом в предыдущих моделях.

Камеры также смогут записывать видео в формате 8K.

Для повышения производительности Pro-модели оснастят новым процессором A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и инновационной системой охлаждения с испарительной камерой. Эта технология, уже знакома пользователям флагманских Android-устройств, позволит процессору дольше работать на максимальной мощности без перегрева, что особенно важно для мобильных игр и записи видео в высоком качестве.

Кроме того, ожидается, что iPhone 17 Pro Max получит самый выносливый аккумулятор в истории iPhone, емкость которого может превысить 5000 мАч.



iPhone 17 Pro в новых цветах / Фото MacRumors

Другие ожидаемые устройства

Кроме смартфонов, Apple, вероятно, представит новое поколение умных часов: Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3. Ожидается, что они получат обновленный дизайн, новые процессоры и расширенные функции для мониторинга здоровья.

Также на презентации могут дебютировать наушники AirPods Pro 3 с улучшенным звуком, новым чипом и функциями отслеживания состояния здоровья, такими как мониторинг сердечного ритма. Интересно, что некоторые аналитики, в частности Мин-Чи Куо, предполагают, что из-за производственных сложностей выход новых наушников могут перенести на 2026 год.

Умный дом, телевидение, развлечения и аудио. Ожидается обновление колонки HomePod Mini в 2020 году, новый трекер местонахождения новый трекер местонахождения AirTag и простое обновление только внутренней части гарнитуры Vision Pro. Наконец, должно поступить обновление для потоковой приставки Apple TV 4K, которое станет ее первым обновлением за три года. Слухи гласят о том, что основным обновлением новой модели станет чип Apple A17 Pro, представленный для iPhone 15 Pro, а также использованный в iPad mini 7. Процессор A17 Pro будет якобы совмещен с 8 ГБ оперативной памяти, что делает его самым маленьким и самым дешевым чипом Apple, способным к Apple Intelligence. Apple пока не сделала ничего непосредственно с Apple Intelligence на Apple TV.

Программное обеспечение

Мы уже знаем почти все об iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и других обновлениях программного обеспечения Apple в этом году благодаря презентации WWDC и месяцам публичного бета-тестирования. Возможно, будет одна-две функции, эксклюзивные для новейших iPhone, но обычно такие вещи связаны с камерой и являются весьма незначительными.

Главное, чего следует ожидать, – это раскрытие даты выпуска окончательных версий всех обновлений. Обычно Apple выпускает последнюю предрелизную версию в день презентации, давая разработчикам неделю или около того на доработку и представление обновленных приложений для проверки, а затем выпускает обновления. Поэтому, скорее всего, все ОС будут доступны для всех где-то в неделю 15 сентября.

Чего точно не следует ждать?

Аналитики предсказывают, что мы не увидим ни одного упоминания Mac или iPad, хотя несколько моделей уже нуждаются в обновлении до M5. Ранее Mac и iPad делили сцену с iPhone, но в последние годы Apple откладывала эти обновления для другого, меньшего события позже в октябре или ноябре.

Если Apple планирует выпуск новых моделей MacBook Pro или iPad Pro на 2025 год, мы можем увидеть их через месяц-два.