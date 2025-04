Невероятное исследование показало, что вид наших лиц может зависеть от нашего имени

Социальные ожидания могут влиять на нашу идентичность. Но новое исследование показывает, что они также связаны с нашей внешностью. Ученые обнаружили, что имя человека со временем может отражаться на его лице.

Имя и лицо: неожиданная связь формируется с возрастом

Используя сочетание тестов на восприятие и передовых алгоритмов машинного обучения, международная группа ученых пришла к выводу, что лица взрослых людей могут соответствовать их именам со значительно большей точностью, чем можно было бы ожидать от случайных совпадений и угадываниях, сообщает 24 Канал со ссылкой на оригинальную статью в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Смотрите также Общение с ChatGPT заставляет людей чувствовать себя одинокими

Одним из ключевых наблюдений стало то, что эта закономерность не была обнаружена у детей. Это свидетельствует, что соответствие между именем и чертами лица, вероятно, формируется в течение жизни под влиянием социальных факторов, а не является врожденной характеристикой. Это явление, которое исследователи называют проявлением "самосбывающегося пророчества", иллюстрирует огромное влияние общественных ожиданий не только на наше поведение, но и на наш внешний вид.

Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания формирования идентичности в психологии и социологии, а также для развития искусственного интеллекта, расширяя наше представление о том, как социальный контекст влияет на личность. Это также вопрос о происхождении стереотипов, что является предметом научных исследований в течение многих лет.

Так как имена связаны с лицами? Профессор Рут Майо из Еврейского университета в сотрудничестве с доктором Йонат Цвебнер, доктором Мозесом Миллером, профессором Якобом Гольденбергом из бизнес-школы Арисон при Университете Райхмана и Ноа Гробгельд из Еврейского университета опирались на предыдущие исследования в своей работе, которые показали, что взрослые люди чаще ассоциируют лица с именами людей, которым эти лица принадлежат. Поэтому команда решила выяснить, существует ли эта связь от рождения, или она развивается с возрастом.

Вот главные выводы:

Как взрослые, так и дети с большей вероятностью правильно соотносили лица взрослых с их именами.

Ни взрослые, ни дети не смогли показать такой же результат при попытке сопоставить лица детей с их именами.

Алгоритмы машинного обучения выявили большее сходство между фотографиями лиц взрослых с одинаковыми именами, чем у тех, кто имел разные имена.

Среди детей подобной зависимости от имени не наблюдалось.

Искусственно состаренные изображения детских лиц не демонстрировали эффекта соответствия имени и лица, который наблюдается у реальных взрослых.

Эти результаты свидетельствуют, что соответствие между внешностью и именем не является врожденным, а скорее развивается по мере взросления человека. Оказывается, люди могут менять свою внешность со временем, чтобы соответствовать культурным ожиданиям, связанным с их именем,

– говорит Рут Майо.

Ученые не ставили цель узнать, какой именно механизм за этим стоит, но, вероятно, в этом процессе задействовано сочетание подсознания, которое способно влиять на наше тело, и самовосприятие, которые вместе реагируют на понимание того, что определенные имена у большинства людей ассоциируются с конкретными физическими чертами. В свою очередь эти общественные ожидания формируются с помощью культуры, в частности медиапродуктов, интернета, мемов. Каждый, кто проживает в США, знает, что имя Карен там ассоциируется со сварливыми людьми, склонными к постоянным скандалам, жалоб и других конфликтов. Слово "Карен" фактически стало своеобразным существительным, олицетворяющим целое явление. Соответственно у некоторых людей может сложиться стереотип, что все женщины с именем Карен, ведут себя именно таким образом, что, очевидно не так. Но наше подсознание, вероятно, все равно предполагает, что от нас ожидают именно этого, и начинает подстраиваться.

Профессор Майо подчеркивает необходимость дальнейших исследований для полного понимания механизмов, лежащих в основе этого эффекта соответствия между лицом и именем, а также последствий этой зависимости.