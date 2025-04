Неймовірне дослідження показало, що вигляд наших облич може залежати від нашого імені

Соціальні очікування можуть впливати на нашу ідентичність. Але нове дослідження показує, що вони також пов'язані з нашою зовнішністю. Учені виявили, що ім'я людини з часом може відображатися на її обличчі.

Ім'я та обличчя: неочікуваний зв'язок формується з віком

Використовуючи поєднання тестів на сприйняття та передових алгоритмів машинного навчання, міжнародна група вчених дійшла висновку, що обличчя дорослих людей можуть відповідати їхнім іменам зі значно більшою точністю, ніж можна було б очікувати від випадкових збігів і вгадувань, повідомляє 24 Канал з посиланням на оригінальну статтю в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Одним із ключових спостережень стало те, що ця закономірність не була виявлена у дітей. Це свідчить про те, що відповідність між іменем та рисами обличчя, ймовірно, формується протягом життя під впливом соціальних факторів, а не є вродженою характеристикою. Це явище, яке дослідники називають проявом "самоздійснюваного пророцтва", ілюструє величезний вплив суспільних очікувань не лише на нашу поведінку, але й на наш зовнішній вигляд.

Результати цього дослідження мають важливе значення для розуміння формування ідентичності в психології та соціології, а також для розвитку штучного інтелекту, розширюючи наше уявлення про те, як соціальний контекст впливає на особистість. Це також питання про походження стереотипів, що є предметом наукових досліджень протягом багатьох років.

Тож як імена пов'язані з обличчями? Професорка Рут Майо з Єврейського університету у співпраці з докторкою Йонат Цвебнер, доктором Мозесом Міллером, професором Якобом Гольденбергом з бізнес-школи Арісон при Університеті Райхмана та Ноа Гробгельд з Єврейського університету опиралися на попередні дослідження в своїй роботі, які показали, що дорослі люди частіше асоціюють обличчя з іменами людей, яким ці обличчя належать. Тому команда вирішила з'ясувати, чи існує цей зв'язок від народження, чи він розвивається з віком.

Ось головні висновки:

Як дорослі, так і діти з більшою ймовірністю правильно співвідносили обличчя дорослих з їхніми іменами.

Ні дорослі, ні діти не змогли показати такий самий результат при спробі зіставити обличчя дітей з їхніми іменами.

Алгоритми машинного навчання виявили більшу схожість між фотографіями облич дорослих з однаковими іменами, ніж у тих, хто мав різні імена.

Серед дітей подібної залежності від імені не спостерігалося.

Штучно зістарені зображення дитячих облич не демонстрували ефекту відповідності імені та обличчя, який спостерігається у реальних дорослих.

Ці результати свідчать, що відповідність між зовнішністю та іменем не є вродженою, а скоріше розвивається в міру дорослішання людини. Виявляється, люди можуть змінювати свою зовнішність з часом, щоб відповідати культурним очікуванням, пов'язаним з їхнім іменем,

– каже Рут Майо.

Вчені не ставили мету дізнатися, який саме механізм за цим стоїть, але, ймовірно, в цьому процесі залучене поєднання підсвідомості, яка здатна впливати на наше тіло, та самосприйняття, які вкупі реагують на розуміння того, що певні імена у більшості людей асоціюються з конкретними фізичними рисами. Своєю чергою ці суспільні очікування формуються за допомогою культури, зокрема медіапродуктів, інтернету, мемів. Кожен, хто проживає у США, знає, що ім'я Карен там асоціюється зі сварливими людьми, схильними до постійних скандалів, скарг та інших конфліктів. Слово "Карен" фактично стало своєрідним іменником, який уособлює ціле явище. Відповідно у деяких людей може скластися стереотип, що всі жінки з іменем Карен, поводяться саме таким чином, що, очевидно не так. Але наша підсвідомість, імовірно, все одно припускає, що від нас очікують саме цього, і починає підлаштовуватись.

Професорка Майо наголошує на необхідності подальших досліджень для повного розуміння механізмів, що лежать в основі цього ефекту відповідності між обличчям та іменем, а також наслідків цієї залежності.