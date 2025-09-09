Новые флагманские модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max были представлены на презентации 9 сентября. Устройства получили значительный редизайн, обновленную систему камер, где все три объектива теперь имеют разрешение 48 Мп, и повышенную производительность.

Флагманские iPhone всегда привлекают внимание фанатов и ценителей техники Apple, ведь в эти смартфоны компания вкладывается больше всего, рассказывает 24 Канал. Устройства Pro и Pro Max – это демонстрация возможностей Apple и в этом году смартфоны достойно закрывают лайнап линейки iPhone 17.

Какие ключевые обновления получил флагманский смартфон?

Наиболее неожиданным изменением в iPhone 17 Pro стало возвращение к алюминию как основному материалу корпуса, тогда как предыдущие два поколения Pro-моделей использовали титан. Теперь корпус целиком металлический – для беспроводной зарядки в нижней половине задней крышки предусмотрено отверстие, закрытое стеклом Ceramic Shield.



Материал корпуса сменили на алюминий / Фото Apple

Apple объясняет это решение тем, что алюминий легче и позволяет эффективнее контролировать температуру устройства благодаря новой системе охлаждения. Корпус защищен керамическим стеклом как спереди, так и сзади. Смартфон будет доступен в трех цветах.



Смартфон доступен в трех новых цветах / Фото Apple

За производительность отвечает новый процессор A19 Pro укомплектованный 6 ядрами CPU (из них 2 производительных), а также 6 ядрами GPU со вторым поколением технологии Dynamic Caching. Прирост производительности в длительных задачах обещают до 40% по сравнению с iPhone 16.

Также устройство использует собственный чип беспроводной связи Apple N1, на базе которого работают Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокол умного дома Thread.

В смартфонах впервые появилась испарительная камера с кастомным дизайном. Алюминиевый корпус тоже работает на охлаждение – материал в 20 раз лучше рассеивает тепло, чем титан.

Значительно выросла и автономность – компания заявляет о 36 часах воспроизведения видео от одного заряда. Кроме того, Apple полностью отказалась от слота для физических SIM-карт, сделав ставку на технологию eSIM.

Особое внимание уделили камере. Фронтальная камера в моделях iPhone 17 Pro и 17 Pro Max теперь имеет разрешение 18 Мп.

Камера получила значительное обновление / Фото Apple

Основная система камер имеет разрешение 48 мегапикселей состоит из 8 линз и предлагает впечатляющие возможности зума: до 40-кратного максимального цифрового приближения и 4-кратного зума в полном разрешении.



Профессиональные фотографы обрадуются новым возможностям / Фото Apple

Для профессионалов видеосъемки доступны режимы Dolby Vision, 4K с частотой 120 кадров в секунду, ProRes Log, ACES и ProRes RAW. Также добавлена поддержка функции Genlock, которая позволяет покадрово синхронизировать несколько iPhone при использовании их в массиве камер.

Кстати, специально для iPhone 17 Pro были подготовлены новые чехлы TechWoven.



Важные особенности флагманов Apple / Фото Apple

Сколько будут стоить новые iPhone 17?

Компания также объявила цены на всю линейку iPhone 17:

iPhone 17 – от 799 долларов.

iPhone 17 Air – от 999 долларов.

iPhone 17 Pro – от 1099 долларов.

iPhone 17 Pro Max – от 1199 долларов.

Заказать смартфоны можно уже сейчас через сайт Apple, а на прилавках они появятся 19 сентября.



Новые цены на флагманские смартфоны iPhone 17 / Фото Apple