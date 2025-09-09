Нові флагманські моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max були представлені на презентації 9 вересня. Пристрої отримали значний редизайн, оновлену систему камер, де всі три об'єктиви тепер мають роздільну здатність 48 Мп, та підвищену продуктивність.

Флагманські iPhone завжди привертають увагу фанатів та поціновувачів техніки Apple, адже в ці смартфони компанія вкладається найбільше, розповідає 24 Канал. Пристрої Pro та Pro Max – це демонстрація спроможностей Apple і цьогоріч смартфони гідно закривають лайнап лінійки iPhone 17.

Які ключові оновлення отримав флагманський смартфон?

Найбільш несподіваною зміною в iPhone 17 Pro стало повернення до алюмінію як основного матеріалу корпусу, тоді як попередні два покоління Pro-моделей використовували титан. Тепер корпус цілком металевий – для бездротової зарядки в нижній половині задньої кришки передбачено отвір, закритий склом Ceramic Shield.



Матеріал корпусу змінили на алюміній / Фото Apple

Apple пояснює це рішення тим, що алюміній легший і дозволяє ефективніше контролювати температуру пристрою завдяки новій системі охолодження. Корпус захищений керамічним склом як спереду, так і ззаду. Смартфон буде доступний у трьох кольорах.



Смартфон доступний у трьох нових кольорах / Фото Apple

За продуктивність відповідає новий процесор A19 Pro укомплектований 6 ядрами CPU (з них 2 продуктивних), а також 6 ядрами GPU з другим поколінням технології Dynamic Caching. Приріст продуктивності в тривалих завданнях обіцяють до 40% в порівнянні з iPhone 16.

Також пристрій використовує власний чип бездротового зв'язку Apple N1, на базі якого працюють Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і протокол розумного будинку Thread.

У смартфонах вперше з'явилася випарна камера з кастомним дизайном. Алюмінієвий корпус теж працює на охолодження – матеріал в 20 разів краще розсіює тепло, ніж титан.

Значно зросла й автономність – компанія заявляє про 36 годин відтворення відео від одного заряду. Крім того, Apple повністю відмовилася від слота для фізичних SIM-карт, зробивши ставку на технологію eSIM.

Особливу увагу приділили камері. Фронтальна камера в моделях iPhone 17 Pro та 17 Pro Max тепер має роздільну здатність 18 Мп.

Камера отримала значне оновлення / Фото Apple

Основна система камер має роздільну здатність 48 мегапікселів складається з 8 лінз і пропонує вражаючі можливості зуму: до 40-кратного максимального цифрового наближення та 4-кратного зуму в повній роздільній здатності.



Професійні фотографи зрадіють новим можливостям / Фото Apple

Для професіоналів відеозйомки доступні режими Dolby Vision, 4K з частотою 120 кадрів на секунду, ProRes Log, ACES та ProRes RAW. Також додано підтримку функції Genlock, яка дозволяє покадрово синхронізувати декілька iPhone при використанні їх у масиві камер.

До речі, спеціально для iPhone 17 Pro були підготовлені нові чохли TechWoven.



Важливі особливості флагманів Apple / Фото Apple

Скільки коштуватимуть нові iPhone 17?

Компанія також оголосила ціни на всю лінійку iPhone 17:

iPhone 17 – від 799 доларів.

iPhone 17 Air – від 999 доларів.

iPhone 17 Pro – від 1099 доларів.

iPhone 17 Pro Max – від 1199 доларів.

Замовити смартфони можна вже зараз через сайт Apple, а на прилавках вони з'являться 19 вересня.



Нові ціни на флагманські смартфони iPhone 17 / Фото Apple