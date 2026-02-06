iPhone 18 Pro Max получит "беспрецедентно большую" батарею и наконец сравняется с Android

Новые слухи указывают на то, что будущий флагман Apple может существенно изменить подход к автономности. Речь идет не только об оптимизации, но и о заметном росте емкости аккумулятора, чего пользователи ждали годами.

Действительно ли Apple готова увеличить батарею?

По информации от известного инсайдера Digital Chat Station, Apple готовит серьезное обновление для iPhone 18 Pro Max. Смартфон якобы получит аккумулятор емкостью более 5 000 миллиампер-часов. Более того, для международных версий называют показатели, что могут превысить 5 200 миллиампер-часов, пишет PhoneArena.

Для Apple это нетипичный шаг. В течение многих лет компания делала ставку не на увеличение физической емкости, а на энергоэффективность процессоров и глубокую оптимизацию iOS. Именно поэтому Pro Max модели часто демонстрировали хорошую автономность даже с батареями меньшего объема, чем у конкурентов на Android.

Вместе с новой батареей источник упоминает и процессор A20 Pro, изготовленный по двухнанометровому техпроцессу. По данным отраслевых утечек, Apple может использовать стандартный вариант N2 от TSMC, отказавшись от более дорогого N2P, отмечало ранее издание MacRumors. Причина прагматичная – разница в производительности минимальная, а себестоимость значительно выше. В паре с новым чипом даже умеренное увеличение емкости может дать ощутимый прирост времени работы.

Аккумуляторы по новой технологии

Отдельное внимание привлекают слухи о новой аккумуляторной технологии. По информации южнокорейского издания Electronic Times, Apple работает над батареями с кремниевым анодом. Такая химия позволяет повысить плотность энергии без существенного увеличения габаритов. Именно это делает сценарий с батареей более 5 000 миллиампер-часов реалистичным.

В пользу этого говорит и старая утечка от ноября 2025 года, которую опубликовал известный инсайдер Instant Digital. Тогда сообщалось, что iPhone 18 Pro Max может весить около 240 граммов. Для сравнения, предшественник весил примерно 233 грамма. Разница не критичная, но в эпоху погони за тонкостью и легкостью она выглядит показательной и может свидетельствовать именно о большем аккумуляторе.

Догоняя конкурентов

Несмотря на это, даже такой шаг выглядит скорее попыткой догнать, чем прорывом. Китайские производители давно пересекли психологическую черту:

Например, OnePlus 15 оснащен батареей на 7 300 миллиампер-часов.

А Xiaomi экспериментирует со смартфонами с аккумуляторами на 10 000 миллиампер-часов.

До официального анонса все эти данные остаются на уровне слухов. Впрочем, репутация Digital Chat Station как источника достаточно высока, поэтому вероятность серьезных изменений в линейке Pro Max выглядит реальной. Вопрос лишь в том, воспримут ли пользователи это как инновацию, или как запоздалый, но необходимый шаг.