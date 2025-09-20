Украинский фотограф Екатерина Маркевич потеряла свой iPhone в Атлантическом океане у побережья Тенерифе. Телефон пролежал на глубине 13 метров почти два месяца, но его случайно нашел дайвер из Исландии. Он связался с владелицей и вернул ей гаджет, который, на удивление, оказался в полностью рабочем состоянии.

Свою историю Екатерина рассказала на личной странице в соцсети Threads. Мы поинтересовались деталями и она рассказала, как она 24 Каналу, как все было – от затонувшего смартфона, который вернулся к ней через два месяца, до неожиданного спасителя, благодаря которому устройство продолжило работать.

Как случилась эта невероятная история?

Екатерина рассказала нам, что все началось во время плавания на каяках возле Тенерифе, когда она случайно уронила свой iPhone в океан.

В тот же день на поиски отправился дайвер, но найти устройство на дне не удалось. Я смирилась и сразу заказала новый телефон,

– рассказала нам Екатерина.

Однако, прежде чем окончательно попрощаться со старым гаджетом, она воспользовалась функцией "Найти iPhone". Екатерина обозначила устройство как потерянное и оставила сообщение с просьбой позвонить на ее номер, на всякий случай, хотя надежды было очень мало.

Кстати, функция Find My может помочь вам найти утерянное или похищенное устройство, поэтому мы советуем настроить ее на вашем смартфоне и компьютере. Как это сделать, читайте в нашем материале о том, как найти устройство Apple с помощью Find My.

Место потерянного смартфона – видео:

Видео со страницы Екатерины в Threads @katemarkevich

Как нашелся потерянный iPhone?

Прошло полтора месяца и однажды вечером, около 22:00, Екатерине на WhatsApp поступил звонок с неизвестного номера с кодом Исландии.

Я сразу подумала, ну какая Исландия? Конечно это какой-то спам и я без лишней мысли сразу этот номер в блок.

Однако на следующий день, находясь на вокзале, она случайно проверила запросы на сообщения в Instagram и увидела письмо от того самого незнакомца. Он писал, что нашел ее телефон.



Парень нашел смартфон и связался с владелицей / Фото Екатерина Маркевич / 24 Канал

Сказать, что я была в шоке – это не сказать ничего. Я даже сначала не поверила.

Девушка сразу разблокировала номер в WhatsApp и написала в ответ. Оказалось, что дайвер, по имени Мартин нашел телефон на глубине 13 метров.

Дайвер заметил его только благодаря дешевому водонепроницаемому чехлу с фиолетовой лентой, купленном в сувенирной лавке за 5 евро.

Мартин объяснил, что готов отправить находку с Тенерифе в Германию, где на то время находилась Екатерина, если она оплатит доставку.

Конечно, сразу мысль пронеслась о том, что это может быть какое-то мошенничество. Но он отправил мне фото телефона и голосовое, о том, что позвонит, когда отпустит клиентов.

Мартин прислал Екатерине фото ее найденного смартфона / Фото Екатерина Маркевич / 24 Канал

Как смартфон вернулся к Екатерине?

Мартин вместе со своей девушкой нашли стоимость доставки, Екатерина перечислила деньги, и уже на следующее утро получила чек и номер для отслеживания посылки.

Через неделю телефон пришел. И каково было удивление, когда он даже положил чехол. Телефон полностью рабочий, в идеальном состоянии. Он абсолютно целый,

– рассказала нам Екатерина.

Как оказалось, Мартин – чрезвычайно интересный человек, который посетил 74 страны и участвовал в проектах National Geographic по наблюдению за китами и акулами.

Екатерина рассказала нам, что для нее эта история стала не просто замечательным случаем возвращения потерянной вещи, а примером человечности, доброты и веры в то, что хорошие поступки всегда возвращаются.

Интересный факт! Кота (тот что на заставке телефона Екатерины) зовут Один (одноглазый бог войны в скандинавской мифологии) – поскольку кот также одноглазый. Екатерина рассказала нам, что "вкотерила его у волонтера из Турции".