Новый иск xAI в Окружной суд Калифорнии обостряет войну Илона Маска с OpenAI. Стартап Маска обвиняет создателя ChatGPT в краже коммерческих тайн и целенаправленном переманивании ключевых инженеров. xAI утверждает, что конкурент ведет "незаконную кампанию" для доступа к конфиденциальной информации, в частности, связанной с их чат-ботом Grok. OpenAI все обвинения отрицает.

В жалобе, поданной в суд, юристы xAI утверждают, что OpenAI занимается "глубоко тревожной схемой" найма бывших работников xAI, чтобы незаконно получить конфиденциальную технологическую информацию и бизнес-планы конкурента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

В чем именно xAI обвиняет своего главного конкурента?

Согласно иску, это не просто наем персонала, а "скоординированная, недобросовестная и незаконная кампания", имеющая целью переманить именно тех специалистов, которые обладают критическими знаниями о ключевых технологиях xAI.

xAI заявляет, что OpenAI поощряет вновь принятых сотрудников нарушать соглашения о конфиденциальности, подписанные с их предыдущей компанией. В иске фигурируют имена нескольких специалистов, в частности Сюэченя Ли, бывшего инженера xAI, против которого уже ведется отдельное дело о краже коммерческой тайны, поданное еще в августе. Тогда суд даже временно запретил Ли работать с технологиями ИИ для OpenAI.

Кроме Ли, xAI обвиняет конкурента в найме "молодого инженера xAI" Джимми Фрейтюра и старшего финансового руководителя (который, по некоторым данным, передал информацию о внутренней системе быстрого развертывания дата-центров), также для получения закрытой информации.

OpenAI категорически отвергает обвинения. Представитель компании назвал новый иск "последней главой в непрерывном преследовании со стороны господина Маска". В заявлении OpenAI отмечается, что компания не терпит нарушения конфиденциальности и "не заинтересована в коммерческих тайнах других лабораторий". Стоит отметить, что, по информации источников, сам упомянутый инженер Сюечень Ли так и не начал работать в OpenAI.

Этот иск является очередным этапом в широкой юридической войне между Илоном Маском и OpenAI, одним из соучредителей которой он был в 2015 году. Маск уже судится с компанией, обвиняя ее в измене некоммерческим идеалам ради коммерческой выгоды. Кроме того, xAI недавно подала иск против Apple, обвинив ее в сговоре с OpenAI с целью ограничения конкуренции. Со своей стороны, OpenAI также подала встречный иск против Маска.

Какой новый этап сотрудничества планируют OpenAI и Microsoft?

Несмотря на судебные разборки, OpenAI не останавливается на развитии. И продолжает активно развивать договоренности со своими партнерами.