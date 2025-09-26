Microsoft и OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании относительно "следующей фазы" партнерства. Соглашение создает условия для реструктуризации OpenAI и может стать шагом к превращению компании в публичную корпорацию с социальной целью.

Документ определяет принципы распределения технологий и доходов от них. Кроме того, он меняет предыдущее положение, которое запрещало Microsoft получать доступ к мощным разработкам OpenAI в случае достижения уровня искусственного общего интеллекта (AGI).