Microsoft і OpenAI підписали меморандум про взаєморозуміння щодо "наступної фази" партнерства. Угода створює умови для реструктуризації OpenAI та може стати кроком до перетворення компанії на публічну корпорацію із соціальною метою.

Документ визначає принципи розподілу технологій і доходів від них. Крім того, він змінює попереднє положення, яке забороняло Microsoft отримувати доступ до найпотужніших розробок OpenAI у разі досягнення рівня штучного загального інтелекту (AGI).