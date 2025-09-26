Битва ШІ-гігантів: xAI подала до суду на OpenAI за крадіжку секретів Grok

У скарзі, поданій до суду, юристи xAI стверджують, що OpenAI займається "глибоко тривожною схемою" найму колишніх працівників xAI, щоб незаконно отримати конфіденційну технологічну інформацію та бізнес-плани конкурента. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

У чому саме xAI звинувачує свого головного конкурента?

Згідно з позовом, це не просто наймання персоналу, а "скоординована, недобросовісна та незаконна кампанія", що має на меті переманити саме тих фахівців, які володіють критичними знаннями про ключові технології xAI.

xAI заявляє, що OpenAI заохочує новоприйнятих співробітників порушувати угоди про конфіденційність, підписані з їхньою попередньою компанією. У позові фігурують імена кількох фахівців, зокрема Сюеченя Лі, колишнього інженера xAI, проти якого вже ведеться окрема справа про крадіжку комерційної таємниці, подана ще у серпні. Тоді суд навіть тимчасово заборонив Лі працювати з технологіями ШІ для OpenAI.

Крім Лі, xAI звинувачує конкурента в наймі "молодого інженера xAI" Джиммі Фрейтюра та старшого фінансового керівника (який, за деякими даними, передав інформацію про внутрішню систему швидкого розгортання дата-центрів), також задля отримання закритої інформації.

OpenAI категорично відкидає звинувачення. Речник компанії назвав новий позов "останнім розділом у безперервному переслідуванні з боку пана Маска". У заяві OpenAI наголошується, що компанія не толерує порушення конфіденційності й "не зацікавлена у комерційних таємницях інших лабораторій". Варто зазначити, що, за інформацією джерел, сам згаданий інженер Сюечень Лі так і не почав працювати в OpenAI.

Цей позов є черговим етапом у широкій юридичній війні між Ілоном Маском та OpenAI, одним із співзасновників якої він був у 2015 році. Маск уже судиться з компанією, звинувачуючи її у зраді некомерційним ідеалам заради комерційної вигоди. Крім того, xAI нещодавно подала позов проти Apple, звинувативши її у змові з OpenAI з метою обмеження конкуренції. Зі свого боку, OpenAI також подала зустрічний позов проти Маска.

