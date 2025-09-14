AI-инструменты быстро вошли в образование, и теперь преподаватели сталкиваются с дилеммой: где проходит граница между полезной помощью и академической нечестностью. В разных школах и вузах правила отличаются, что создает путаницу как для студентов, так и для преподавателей.

С появлением ChatGPT и подобных сервисов привычные домашние задания превратились в вызов для образования. Учителя все чаще отказываются от традиционных эссе и тестов дома, потому что их проверка почти потеряла смысл. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Где проходит граница между помощью и мошенничеством?

Учитель английского языка из Калифорнии Кейси Куни говорит, что "шпаргалки вышли из-под контроля", а любое задание вне класса надо воспринимать как потенциально выполненное искусственным интеллектом.

Некоторые школы уже изменили подход. Ученики пишут сочинения прямо на уроках под наблюдением специального софта, блокирующего сторонние сайты, или сдают устные экзамены. В США педагоги все чаще интегрируют AI в обучение, чтобы научить детей пользоваться им как инструментом для изучения, а не для подмены собственной работы.

Студенты же признаются: часто они обращаются к AI не для списывания, а чтобы разобраться со сложными текстами или создать план эссе. Однако четких правил не хватает, и поэтому возникает ощущение "серой зоны". Одна студентка поделилась, что сомневается, считается ли мошенничеством использование ChatGPT для конспектов и редактирования. Большинство боится откровенно говорить об этом с преподавателями, чтобы не получить ярлык нарушителя.

Университеты постепенно формируют политики. Например, UC Berkeley советует преподавателям четко прописывать в силабусе (документ, описывающий учебную дисциплину и служит "соглашением" между преподавателем и студентом, определяя цель, задачи, структуру, требования и критерии оценки курса), когда AI разрешено, а когда запрещено пользоваться. У Carnegie Mellon даже создали специальный комитет, который помогает согласовать правила. Там уже возросло количество случаев нарушений, но часто студенты даже не осознавали, что делают что-то неправильно – например, в случае с переводом через DeepL, где алгоритм изменил текст больше, чем ожидалось.

Сейчас университеты признают: полный запрет на AI невозможен без изменений в подходах к преподаванию. Поэтому все больше преподавателей переходят на проверки в аудитории – от ручных тестов к "закрытым браузерам". Ведь, как говорит преподаватель бизнес-школы Carnegie Mellon Эмили Дежу, "ожидать от 18-летнего студента абсолютной дисциплины нереалистично, именно поэтому задача учителя – создать предохранители".

Как ИИ меняет карьеры Gen Z?

Для представителей поколения Z, в возрасте от 13 до 28 лет, использование искусственного интеллекта стало повседневной частью работы. Как показал анализ Стэнфордского университета, что хоть ИИ и ускоряет карьерное развитие молодых специалистов, он также уменьшает количество начальных вакансий в наиболее автоматизированных сферах. По данным этого исследования, с 2022 года уровень занятости молодых работников в таких профессиях, как программирование или клиентская поддержка, снизился на 13%.

В то же время в компаниях, которые активно внедряют ИИ, молодые кадры получают доступ к задачам, которые ранее были доступны только старшим коллегам. Это может быть подготовка презентаций или управление проектами, что позволяет значительно ускорить их развитие. Однако, эксперты предостерегают: чрезмерная зависимость от технологий может привести к потере важных навыков.