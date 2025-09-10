Для представителей поколения Z, в возрасте от 13 до 28 лет, использование AI стало частью ежедневной работы. Исследования показывают, что использование AI ускоряет карьерное развитие молодых специалистов, однако уменьшает количество стартовых вакансий в сферах, наиболее подверженных автоматизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ Стэнфордского университета.

С 2022 года уровень занятости среди молодых работников в таких профессиях, как программирование или клиентская поддержка, упал на 13%.

В то же время в компаниях, которые внедряют AI, молодые кадры получают доступ к задачам, которые ранее были доступны только старшим коллегам, например проведение презентаций или управления проектами. Это может ускорять развитие, но и создает риски.

Эксперты предостерегают: чрезмерная зависимость от технологий может привести к потере важных навыков. В качестве примера, специалисты вспоминают рекомендации для пилотов чаще летать вручную, во избежание профессиональной деградации из-за автоматизации. Исследования MIT также показывают, что чрезмерное использование AI снижает активность мозга, ведь процесс обучения требует усилий.

Несмотря на риски, искусственный интеллект уже стал инструментом, который позволяет поколению Z быстрее преодолевать карьерную лестницу. Однако работодателям придется переосмыслить критерии оценки молодых работников и найти баланс между автоматизацией и развитием навыков.

Какие должности могут исчезнуть из-за ИИ?

Новый отчет Pew Research Center показывает, что технология ИИ приведет к потере некоторых рабочих мест.

Больше всего специалистов (73%) согласились, что количество кассиров уменьшится. Также значительная часть экспертов прогнозирует сокращение рабочих мест для водителей грузовиков (62%), журналистов (60%), фабричных рабочих (60%) и программистов (50%).

Исследование также выявило, что женщины-специалисты, которые работают с ИИ, более скептически настроены относительно его преимуществ, чем мужчины. Например, только 36% женщин-экспертов считают, что ИИ положительно повлияет на США, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 63%. Эта разница, по словам исследователей, может быть связана с тем, что профессии, где традиционно работают женщины (например, административная работа), наиболее подвержены автоматизации.