В Израиле состоялся необъявленный запуск ракеты, которая вывела на орбиту новый шпионский спутник Ofek 19. Это вызвало короткую панику среди жителей центральных районов страны, которые решили, что видят вражеский обстрел. Несмотря на это, запуск признали успешным, а спутник уже начал передавать данные на Землю.

Во вторник, 2 сентября, в 22:30 по местному времени с авиабазы Пальмахим, что в 15 километрах к югу от Тель-Авива, стартовала ракета-носитель Shavit, сообщил 24 Канал со ссылкой на минобороны Израиля.

Она успешно вывела на орбиту разведывательный спутник Ofek 19. По данным Министерства обороны Израиля, аппарат вышел на заданную орбиту и начал передавать данные.

Почему запуск напугал людей?

Дело в том, что запуск не был анонсирован заранее, что вызвало беспокойство среди местных жителей. Как сообщают израильские СМИ, жители Тель-Авива и центральной части страны запаниковали, спутав запуск ракеты с вражеской атакой или работой ПВО.

Важно! Это связано с продолжающейся войной, во время которой страна подвергается ракетным обстрелам. Поэтому неизвестная ракета в небе, а также отсутствие сигналов тревоги не абы как озадачила жителей.

Запуск спутника Ofek 19 – смотрите в видео:

Для чего Израилю спутник-шпион?

Спутник Ofek 19 предназначен для сбора визуальной разведывательной информации на Ближнем Востоке для израильских военных. Это аппарат с синтетической апертурной РЛС (SAR), что позволяет получать детализированные изображения высокого разрешения при любых погодных условиях и освещении.

Он способен различать на поверхности Земли объекты размером до 50 сантиметров. Такие спутники становятся все более важным инструментом не только для военных, но и для реагирования на стихийные бедствия и мониторинга окружающей среды.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что успешный запуск стал не только технологическим прорывом, но и предупреждением для противников Израиля.

Вчерашний запуск спутника Ofek 19 является достижением высочайшего мирового уровня... это также послание всем нашим врагам, где бы они ни находились – мы следим за вами всегда и при любых обстоятельствах,

– написал он в X.

Чем особенный спутник Ofek 19?

Ofek 19 – это не просто очередной спутник, а один из самых современных разведывательных аппаратов в арсенале Израиля. Его главная особенность – радар с синтезированной апертурой (SAR). В отличие от оптических спутников, которые требуют дневного света и ясного неба, SAR-технология позволяет получать четкие изображения поверхности Земли при любых погодных условиях – сквозь облака, дождь, туман – и в любое время суток.



Спутник Ofek 19 / Фото Министерство обороны Израиля

Его основная задача – сбор разведывательных данных для Армии обороны Израиля, в частности мониторинг военной активности в Иране, Сирии и других стратегически важных регионах Ближнего Востока.

Спутник был разработан и построен государственным концерном Israel Aerospace Industries (IAI), а анализом полученных данных занимается элитное подразделение 9900 военной разведки. Он является частью долговременной программы Ofek (в переводе с иврита – "Горизонт"), которая обеспечивает Израиль независимыми разведывательными возможностями из космоса еще с 1988 года.