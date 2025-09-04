В Ізраїлі відбувся неоголошений запуск ракети, яка вивела на орбіту новий шпигунський супутник Ofek 19. Це спричинило коротку паніку серед мешканців центральних районів країни, які вирішили, що бачать ворожий обстріл. Попри це, запуск визнали успішним, а супутник уже почав передавати дані на Землю.

У вівторок, 2 вересня, о 22:30 за місцевим часом з авіабази Пальмахім, що за 15 кілометрів на південь від Тель-Авіва, стартувала ракета-носій Shavit, повідомив 24 Канал з посиланням на міноборони Ізраїля.

Вона успішно вивела на орбіту розвідувальний супутник Ofek 19. За даними Міністерства оборони Ізраїлю, апарат вийшов на задану орбіту та почав передавати дані.

Чому запуск налякав людей?

Річ у тім, що запуск не був анонсований заздалегідь, що спричинило неспокій серед місцевих жителів. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, мешканці Тель-Авіва та центральної частини країни запанікували, сплутавши запуск ракети з ворожою атакою або роботою ППО.

Важливо! Це пов'язано з триваючою війною, під час якої країна зазнає ракетних обстрілів. Тож невідома ракета в небі, а також відсутність сигналів тривоги не аби як спантеличила мешканців.

Запуск супутника Ofek 19 – дивіться відер:

Для чого Ізраїлю супутник-шпигун?

Супутник Ofek 19 призначений для збору візуальної розвідувальної інформації на Близькому Сході для ізраїльських військових. Це апарат із синтетичною апертурною РЛС (SAR), що дозволяє отримувати деталізовані зображення високої роздільної здатності за будь-яких погодних умов та освітлення.

Він здатний розрізняти на поверхні Землі об'єкти розміром до 50 сантиметрів. Такі супутники стають дедалі важливішим інструментом не лише для військових, а й для реагування на стихійні лиха та моніторингу довкілля.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що успішний запуск став не тільки технологічним проривом, але й попередженням для супротивників Ізраїлю.

Вчорашній запуск супутника Ofek 19 є досягненням найвищого світового рівня... це також послання всім нашим ворогам, де б вони не знаходилися – ми стежимо за вами завжди і за будь-яких обставин,

– написав він у X.

Чим особливий супутник Ofek 19?

Ofek 19 – це не просто черговий супутник, а один з найсучасніших розвідувальних апаратів в арсеналі Ізраїлю. Його головна особливість – радар із синтезованою апертурою (SAR). На відміну від оптичних супутників, які потребують денного світла та ясного неба, SAR-технологія дозволяє отримувати чіткі зображення поверхні Землі за будь-яких погодних умов – крізь хмари, дощ, туман – і в будь-який час доби.



Супутник Ofek 19 / Фото Міністерство оборони Ізраїля

Його основне завдання – збір розвідувальних даних для Армії оборони Ізраїлю, зокрема моніторинг військової активності в Ірані, Сирії та інших стратегічно важливих регіонах Близького Сходу.

Супутник був розроблений та побудований державним концерном Israel Aerospace Industries (IAI), а аналізом отриманих даних займається елітний підрозділ 9900 військової розвідки. Він є частиною довготривалої програми Ofek (у перекладі з івриту – "Горизонт"), яка забезпечує Ізраїль незалежними розвідувальними можливостями з космосу ще з 1988 року.