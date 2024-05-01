Вы должны изучить все, что можно об ИИ в 2024 году и вот с чего стоит начать

Искусственный интеллект (ИИ) больше не является научной фантастикой. Он вплетен в ткань нашей повседневной жизни, от чат-ботов, с которыми мы взаимодействуем, до беспилотных автомобилей на горизонте. Эта мощная технология быстро трансформирует целые отрасли, от здравоохранения до развлечений. Поскольку ИИ продолжает развиваться и расширяться, понимание его больше не является нишевым делом, оно нужно вам уже сейчас.

Искусственный интеллект: быстрый поезд, на который вы не хотите опоздать

Эта статья – переведена и адаптирована 24 Каналом материал, который был опубликован на Medium Кумаром Девешем. Автор рассказывает о неизбежности распространения ИИ и важности понимания всего, что происходит в области, ведь сегодня ИИ окружает нас везде.

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Это своеобразный путеводитель, который поможет вам успеть на поезд искусственного интеллекта, который стремительно набирает темп, но место еще есть. Она поможет сориентироваться в увлекательном, а иногда и сложном будущем, которое совсем недавно стало нашей реальностью.

Почему ИИ изменит все, что мы знаем

Даже самые большие скептики не могут отрицать невероятный потенциал искусственного интеллекта. Давайте посмотрим, как искусственный интеллект может революционизировать нашу повседневную жизнь:

Обработка естественной речи : Представьте, что вы можете отказаться от клавиатуры и просто разговаривать со своими устройствами. ИИ, такой как ChatGPT, понимает обычную человеческую речь, позволяя нам взаимодействовать с машинами, как будто вы просто разговариваете с ними.

: Представьте, что вы можете отказаться от клавиатуры и просто разговаривать со своими устройствами. ИИ, такой как ChatGPT, понимает обычную человеческую речь, позволяя нам взаимодействовать с машинами, как будто вы просто разговариваете с ними. Компьютерное зрение : От беспилотных автомобилей, ориентирующихся на городских улицах, до медицинских диагнозов, основанных на анализе изображений, способность ИИ "видеть и понимать" становится острее с каждым днем. Без шуток, вскоре машины смогут даже превзойти остроту человеческого зрения.

: От беспилотных автомобилей, ориентирующихся на городских улицах, до медицинских диагнозов, основанных на анализе изображений, способность ИИ "видеть и понимать" становится острее с каждым днем. Без шуток, вскоре машины смогут даже превзойти остроту человеческого зрения. Предиктивная аналитика : ИИ может анализировать огромные массивы данных, чтобы предсказывать будущие события с удивительной точностью. Это может означать предотвращение преступлений до того, как они произойдут, или заблаговременное выявление проблем со здоровьем (похоже на реальность, описанную в рассказе фантаста Айзека Азимова "Все хлопоты мира").

: ИИ может анализировать огромные массивы данных, чтобы предсказывать будущие события с удивительной точностью. Это может означать предотвращение преступлений до того, как они произойдут, или заблаговременное выявление проблем со здоровьем (похоже на реальность, описанную в рассказе фантаста Айзека Азимова "Все хлопоты мира"). Робототехника: Роботы с искусственным интеллектом – это уже не просто неуклюжие складские машины. Они становятся ловкими и адаптивными, ассистируют хирургам или берут на себя опасные задачи.

И это лишь несколько примеров. Искусственный интеллект стремительно трансформирует отрасли, и его влияние будет только расти. Будущее открывает перед нами захватывающие возможности, но чтобы ими воспользоваться, мы должны понимать эту мощную технологию.

3 ключевых навыка работы с ИИ, которые нужно усвоить сейчас

Искусственный интеллект штурмует мир, и те, кто понимает, что происходит, будут иметь хорошую позицию в будущем. Хотя это может показаться сложной задачей, вот 3 ключевых навыка, которые помогут вам начать свой путь в мире искусственного интеллекта:

1. Программирование на Python

Большинство разработок ИИ используют Python – универсальный язык с инструментами для манипулирования данными, построения моделей и т. Д. Начните с освоения основ Python, таких, как синтаксис, структуры данных и отладка. Онлайн-курсы или YouTube-каналы сегодня являются отличными ресурсами, которые можно использовать для обучения.

Когда вы достигнете комфортного уровня, изучите библиотеки машинного обучения, такие как TensorFlow и PyTorch, необходимые для создания и обучения моделей ИИ.

Попрактикуйтесь в написании скриптов на Python и создании собственных моделей ИИ – запыленная книга из ускоренного курса Python может наконец-то пригодиться!

2. Основы математики

Приготовьтесь, ведь ИИ требует определенных математических знаний – математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и статистики. Эти понятия имеют решающее значение для:

Вычисления : Оптимизация и анализ сложных моделей ИИ (глубокое обучение)

: Оптимизация и анализ сложных моделей ИИ (глубокое обучение) Линейная алгебра : Представление и манипулирование данными, используемыми в машинном обучении

: Представление и манипулирование данными, используемыми в машинном обучении Статистика : Понимание случайности, неопределенности и риска в наборах данных неопределенности и риска в наборах данных

: Понимание случайности, неопределенности и риска в наборах данных неопределенности и риска в наборах данных Вероятность: Вычисление вероятностей и моделирование поведения систем искусственного интеллекта

Вам не нужно быть гением математики, но прочное концептуальное понимание является ключевым.

3. Основы работы с данными

Данные – это топливо для искусственного интеллекта, которое питает все: от компьютерного зрения до предикативной аналитики. Вот некоторые ключевые компетенции в области данных, которые вам понадобятся:

Сбор данных : Сбор, очистка, маркировка и подготовка больших массивов данных, которые используются для обучения моделей ИИ

: Сбор, очистка, маркировка и подготовка больших массивов данных, которые используются для обучения моделей ИИ Анализ данных : Изучение, визуализация и извлечение информации из этих наборов данных

: Изучение, визуализация и извлечение информации из этих наборов данных Инженерия данных: Инженерия данных : Создание и оптимизация конвейеров данных, систем хранения и инфраструктуры для управления потоком данных систем хранения и инфраструктуры для управления потоком данных

: Создание и оптимизация конвейеров данных, систем хранения и инфраструктуры для управления потоком данных систем хранения и инфраструктуры для управления потоком данных Этика данных: Понимание предвзятости данных и обеспечение конфиденциальности, безопасности и прозрачности

Такие платформы, как DataCamp и Coursera, предлагают фантастические ресурсы для развития ваших навыков работы с данными для мира ИИ. Понимание и работа с искусственным интеллектом стоят того, чтобы приложить усилия.

Дорожная карта для изучения ИИ

Итак, поскольку мы определили 3 основные сферы навыков, на которых стоит сосредоточиться в своем изучении ИИ, наконец можно очертить примерную дорожную карту на 2024 год.

Q1: Программирование на Python

Освежите основы Python с помощью онлайн-курсов и заданий по кодированию

Создавайте простые модели машинного обучения с помощью scikit-learn

Начните экспериментировать с фреймворками для глубокого обучения, такими как TensorFlow

Q2: Математический фундамент

Подтяните вычисления, линейную алгебру и статистику с помощью онлайн-платформ, таких, как Khan Academy

Присоединяйтесь к учебной группе, чтобы проработать учебники и практические задания

Реализуйте базовые математические концепции в Python

Q3: Навыки работы с данными

Пройдите онлайн-курсы по анализу данных, визуализации и лучших инженерных практик

Создавайте проекты для сбора, очистки, анализа и визуализации наборов данных очистки и визуализации

Узнайте, как выявлять предубеждения в данных и обеспечивать ответственное использование ИИ

Q4: Интегрировать и применять

Работайте над комплексными проектами, которые применяют все эти навыки вместе

Подумайте о буткемпе или хакатоне, чтобы вывести свои навыки на новый уровень

Начните налаживать связи и подавать заявки на стажировку в сфере ИИ

Эта дорожная карта, возможно, не полноценная, но ее точно достаточно для начала. Вы можете впоследствии самостоятельно изменить те или иные шаги, но ее точно достаточно, как ориентира для тех, кто не знает с чего начать. Главное – выполнять все шаг за шагом, развивая реальные навыки с помощью практического обучения.

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В завершение

Изучение искусственного интеллекта может показаться непосильной задачей – это точно больше, чем короткий вопрос для гугла! Но будущее не стоит на месте. Искусственный интеллект трансформирует все – от рабочих мест до домов, и ключ к тому, чтобы быть впереди, – это начать накапливать знания уже сейчас.

Хотя путь может показаться долгим, первые шаги вполне достижимы. Поэтому открывайте онлайн-курсы, стряхивайте пыль с учебников по математике и готовьтесь запрыгнуть на поезд искусственного интеллекта. Ваш пункт назначения: будущее, управляемое умными машинами, и вы – активный его участник!