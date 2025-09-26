Ученые NASA анализируют потенциальные риски от астероида 2024 YR4, который может врезаться в Луну. Такое столкновение угрожает орбитальным спутникам. Поэтому агентство рассматривает экстренные меры, включая разведку, кинетический удар и даже применение ядерного заряда для разрушения космического камня.

Что это за астероид?

В декабре 2024 года астрономы обнаружили астероид 2024 YR4 диаметром около 60 метров. Первоначальные расчеты показали самую высокую за всю историю наблюдений вероятность его столкновения с Землей, что составило 3,1%, напоминает 24 Канал.

Это превратило космический камень в одну из самых серьезных потенциальных угроз, которая требовала немедленного внимания. Однако дальнейшие наблюдения снизили вероятность падения на нашу планету до 0,28%, одновременно повысив шансы его столкновения с Луной до 4,1%.

Почему летящий к Луне астероид,, стал проблемой для Земли?

На первый взгляд, падение астероида на Луну не является проблемой для землян. Однако инженеры NASA и специалисты аэрокосмической отрасли США в своей статье на сайте препринтов arXiv пришли к другому выводу.

Столкновение астероида 2024 YR4 с поверхностью Луны способно выбить тысячи тонн реголита (лунного грунта). Это в свою очередь может увеличить поток микрометеоритов, падающих на Землю, в 1000 раз.

Хотя для людей на поверхности планеты это безопасно, для тысяч спутников на низкой околоземной орбите такой "дождь" представляет серьезную угрозу. Это может повредить как интернет-спутники, так и критически важную космическую инфраструктуру и представлять опасность для астронавтов.

Как NASA готовится к защите?

Наблюдения с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" в марте 2025 года уточнили параметры объекта: его диаметр составляет 60 ± 7 метров, и он относится к скалистому S-типу. Поэтому ученые начали анализировать возможные миссии для разведки, отклонения или полного разрушения астероида.

Первый шаг – разведка. Чтобы эффективно противодействовать угрозе, необходимо точно знать состав, структуру и траекторию астероида. Для этого рассматривается возможность перепрофилирования имеющихся аппаратов.

Например, зонд Janus мог бы осуществить пролет мимо астероида в 2028–2029 годах, а OSIRIS-APEX – в октябре-ноябре 2028 года. Как вариант, предлагаются и новые быстрые миссии, которые можно запустить уже с декабря 2025 года.

Главная цель – получить данные об объекте минимум за три года до потенциального столкновения.

После сбора данных NASA будет рассматривать варианты вмешательства. Метод, опробован в миссии DART – изменение орбиты кинетическим ударом – признали непригодным из-за нехватки времени. Подготовка такой миссии требует больше данных, чем ученые смогут собрать. Поэтому предпочтение отдается двум другим сценариям:

Кинетический удар для разрушения . Этот метод предполагает прямое столкновение с астероидом мощного аппарата, чтобы разбить его на более мелкие, безопасные обломки. Такие миссии возможны с апреля 2030 по апрель 2032 года.

. Этот метод предполагает прямое столкновение с астероидом мощного аппарата, чтобы разбить его на более мелкие, безопасные обломки. Такие миссии возможны с апреля 2030 по апрель 2032 года. Ядерный взрыв. Другой вариант – подрыв ядерного устройства мощностью до 1 мегатонны на небольшом расстоянии от астероида. Это позволит разрушить его или существенно изменить траекторию обломков. Этот метод можно применить с конца 2029 по конец 2031 года.

Интересный факт! Моделирование показывает высокую эффективность при условии правильного расчета времени, что минимизирует риск появления фрагментов на низкой орбите Земли.

А такое уже делали раньше?

Стоит отметить, что NASA никогда не проводило испытаний ядерных взрывных устройств в космосе для целей планетарной защиты. Хотя в 1960-х годах американские военные проводили высотные ядерные взрывы (например, проект Starfish Prime, по информации TheSpaceReview), их целью было изучение влияния оружия на магнитосферу и связь, а не борьба с астероидами.

Современные же планы NASA основываются исключительно на компьютерном моделировании и теоретических расчетах. Даже если дальнейшие наблюдения, запланированные на февраль 2026 года, исключат вероятность столкновения, разведывательная миссия до 2024 YR4 все равно предоставит бесценную информацию для будущих систем планетарной обороны.