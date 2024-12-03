Китайские ученые говорят, что Япония создавала биологическое оружие во время Второй мировой

Императорская Япония разрабатывала оружие на основе сибирской язвы во время Второй мировой войны. Группа китайских ученых говорит, что нашла следы соответствующих бактерий, вызывающих болезнь, на месте печально известной лаборатории.

Детали

Жестокие эксперименты нацистских врачей над заключенными во время Второй мировой войны хорошо задокументированы. Однако наряду с этим на другом конце света японские медики также проводили ужасные опыты над пленными в оккупированном Китае. Масштабы этих испытаний в основном окутаны тайной, но они понемногу раскрываются сейчас. Так, в 2023 году был найден бункер, которым руководил печально известный Подразделение 731, подвергавший людей немыслимым пыткам. Новое исследование рассказывает следующую главу о тех темных временах, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

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Исследователи из Академии военно-медицинских наук в Пекине подтвердили наличие бактерии Bacillus anthracis, вызывающей сибирскую язву, в помещениях на северо-востоке Китая, которые также использовало печально известное Подразделение 731. Результаты исследования оказывают весомую научную поддержку историческим свидетельствам о том, что ученые намеренно инфицировали заключенных патогенами с целью разработки биологического оружия.

Сибирская язва – опасная для жизни бактериальная болезнь. Симптомы могут включать черные язвы, отек шеи, лихорадку, тошноту и затрудненное дыхание. Если болезнь не лечить, она может быстро прогрессировать, приводя к тяжелым осложнениям или смерти.

B. anthracis считается одним из самых серьезных и угрожающих агентов для ведения биологической войны или биотерроризма. Данные свидетельствуют о том, что Bacillus anthracis использовалась в биологической войне во время Второй мировой войны, но доказательства остаются ограниченными,

– пишут исследователи в своем отчете.

Сначала команда обнаружила B. anthracis в трех образцах почвы. Затем ученые подтвердили присутствие следов бактерии, выделив ее генетический материал для анализа физических, биохимических и генетических свойств. Наконец они успешно секвенировали геном выделенного штамма, определили ключевые гены и поместили его в эволюционные рамки.

Исследователи также собрали еще два десятка образцов из 12 мест вблизи лаборатории. Ни в одном из этих дополнительных образцов не было обнаружено никаких следов B. anthracis. Это позволило сделать вывод, что бактерии в предыдущих положительных образцах, вероятно, не происходят из естественной местной среды.

Проанализировав распределение положительных образцов, свойства выделенного штамма и исторические документы, мы установили цепочку доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что [бактерией] B. anthracis злоупотребляли в негуманных медицинских экспериментах и, вероятно, для разработки биологического оружия во время Второй мировой войны,

– говорится в отчете.

Недостаток знаний о медицинских экспериментах в Подразделении 731 обусловлен несколькими факторами, в том числе тем, что японцы казнили всех уцелевших жертв лаборатории в конце войны. Реакция Соединенных Штатов также сыграла определяющую роль: американские власти, включая генерала Дугласа Макартура (который руководил послевоенной оккупацией Японии), предоставили врачам иммунитет в обмен на медицинскую информацию, которую они узнали во время экспериментов.

Существование Подразделения 731 и его объектов Япония признала только в 1984 году.