В китайском городе Чэнду электрокар Xiaomi SU7 Ultra попал в серьезное ДТП и загорелся. Свидетели пытались спасти водителя, но пламя распространилось слишком быстро. Местные власти подтвердили гибель человека, а компания Xiaomi пока не комментирует инцидент.

Около 3:16 ночи 13 октября на проспекте Тяньфу в Чэнду произошла авария с участием электромобиля Xiaomi SU7 Ultra. Машина врезалась в разделительную полосу, после чего мгновенно вспыхнула. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Carnewschina.

Смотрите также Электромобиль Xiaomi SU7 включился и "попытался убежать" от владельцев

Как произошла авария Xiaomi SU7 Ultra?

На видео, которое распространилось в китайских соцсетях, видно, как прохожие пытаются разбить боковые окна, чтобы добраться до салона, однако стекло оказалось слишком прочным.

Свидетели использовали даже огнетушитель, но из-за интенсивного пламени подойти ближе было невозможно. Пользователи сети предположили, что двери могли быть заблокированы, однако официального подтверждения этого пока нет.

В 12:30 дня местные СМИ сообщили, что водитель погиб. Информации о других пострадавших пока нет.

Скриншоты с видео аварии

Это уже не первый трагический случай, связанный с автомобилями Xiaomi. В марте этого года в другой аварии с участием модели SU7 погибли трое студенток.

На сколько упали акции Xiaomi после инцидента?

Акции Xiaomi Corp упали на 8,7% – до 47,5 гонконгских долларов, достигнув самой низкой отметки с конца апреля, как сообщает издание Money Control. Это стало самым большим однодневным падением с начала месяца. Бумаги компании возглавили список крупнейших неудачников в индексах Hang Seng и Hang Seng Tech, которые также просели на 2,7% и 3,5% соответственно.

После аварии в соцсетях снова начали обсуждать опасность выдвижных дверных ручек на электрокарах. Критики отмечают, что когда автомобиль теряет питание, такие ручки могут заблокироваться, усложняя спасение пассажиров.