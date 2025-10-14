У китайському місті Ченду електрокар Xiaomi SU7 Ultra потрапив у серйозну ДТП і загорівся. Свідки намагалися врятувати водія, але полум’я поширилося надто швидко. Місцева влада підтвердила загибель людини, а компанія Xiaomi поки не коментує інцидент.

Близько 3:16 ночі 13 жовтня на проспекті Тяньфу в Ченду сталася аварія за участі електромобіля Xiaomi SU7 Ultra. Машина врізалася в роздільну смугу, після чого миттєво спалахнула. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Carnewschina.

Як сталася аварія Xiaomi SU7 Ultra?

На відео, яке поширилося у китайських соцмережах, видно, як перехожі намагаються розбити бокові вікна, щоб дістатися до салону, однак скло виявилося надто міцним.

Свідки використовували навіть вогнегасник, але через інтенсивне полум’я підійти ближче було неможливо. Користувачі мережі припустили, що двері могли бути заблоковані, проте офіційного підтвердження цього наразі немає.

О 12:30 дня місцеві ЗМІ повідомили, що водій загинув. Інформації про інших постраждалих поки немає.

Скріншоти з відео аварії

Це вже не перший трагічний випадок, пов’язаний з автомобілями Xiaomi. У березні цього року в іншій аварії з участю моделі SU7 загинули троє студенток.

На скільки впали акції Xiaomi після інциденту?

Акції Xiaomi Corp впали на 8,7% – до 47,5 гонконгських доларів, досягнувши найнижчої позначки з кінця квітня, як повідомляє видання Money Control. Це стало найбільшим одноденним падінням із початку місяця. Папери компанії очолили список найбільших невдах в індексах Hang Seng та Hang Seng Tech, які також просіли на 2,7% і 3,5% відповідно.

Після аварії в соцмережах знову почали обговорювати небезпечність висувних дверних ручок на електрокарах. Критики наголошують, що коли автомобіль втрачає живлення, такі ручки можуть заблокуватися, ускладнюючи порятунок пасажирів.