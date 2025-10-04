Дивний випадок стався 30 вересня в китайській провінції Шаньдун. Авто, за словами власника, було припарковане біля будинку, аж тут воно раптово увімкнулося і поїхало, розповідає 24 Канал з посиланням на CarNewsChina.

Власник та його супутниця в цей час перебували вдома. Почувши крик жінки, чоловік вибіг на вулицю, щоб зупинити авто. Одразу після цього він звернувся до служби підтримки Xiaomi.

Xiaomi SU7 втікач – дивіться відео:

Що відповіли у компанії?

Спочатку співробітники компанії припустили, що причиною стала функція дистанційного запуску двигуна зі смартфона. Однак власник цю версію відкинув, заявивши, що не користувався телефоном у той момент. На підтвердження своїх слів він надав запис із камери спостереження.

То що сталося з авто?

Згодом Xiaomi повідомила, що, згідно з логами мобільного застосунку, пристрій Apple, прив'язаний до облікового запису власника, активував функцію асистента віддаленого паркування (Remote Parking Assist).

Ця опція дозволяє вивести машину з паркувального місця за допомогою смартфона. Цей випадок спровокував суперечки в соцмережі Weibo, про безпеку та надійність функцій дистанційного керування. На думку деяких експертів, подібні системи повинні мати запобіжні заходи, які не дозволяють автомобілю рухатися без водія на сидінні.

Власник автомобіля вимагає, щоб Xiaomi надала йому повні оригінальні логи роботи системи, а не лише витяги з них. Станом на 3 жовтня компанія ці дані не опублікувала. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а автомобіль не зазнав пошкоджень.

Що відомо про Xiaomi SU7?

Xiaomi SU7 – це перший електромобіль від китайського технологічного гіганта Xiaomi, представлений як спортивний седан. Компанія Xiaomi позиціонує його як конкурента для таких моделей, як Porsche Taycan і Tesla Model S, роблячи акцент на високій продуктивності, передових технологіях та інтеграції з власною екосистемою пристроїв. Абревіатура "SU" розшифровується як Speed Ultra.

Автомобіль вирізняється елегантним та аеродинамічним дизайном. Коефіцієнт лобового опору становить лише 0,195 Cd, що є одним із найнижчих показників серед серійних автомобілів і сприяє збільшенню запасу ходу. Дизайн доповнюють висувні дверні ручки та активний задній спойлер.

Xiaomi SU7 доступний у кількох версіях:

Базова модель оснащена одним електродвигуном на задній осі потужністю 299 к.с. Вона розганяється до 100 км/год за 5,28 секунди, а її максимальна швидкість обмежена 210 км/год.

Топова версія SU7 Max має повний привід та два двигуни сумарною потужністю 673 к.с. Розгін до 100 км/год займає всього 2,78 секунди, а максимальна швидкість сягає 265 км/год.

Запас ходу залежить від версії. Модель SU7 Max комплектується батареєю CATL ємністю 101 кВт·год, що забезпечує до 800 км пробігу за циклом CLTC. Завдяки 800-вольтній архітектурі вона підтримує надшвидку зарядку: всього 5 хвилин біля термінала можуть додати 220 кілометрів запасу ходу.

Базова версія використовує 400-вольтну архітектуру та батарею BYD на 73,6 кВт·год із запасом ходу до 668 кілометрів.

Головною особливістю салону є глибока інтеграція з операційною системою HyperOS. Це дозволяє об'єднати автомобіль зі смартфонами, годинниками та пристроями розумного дому Xiaomi в єдину мережу. В центрі панелі приладів розташований великий 16,1-дюймовий дисплей, а за автономне водіння відповідає система Xiaomi Pilot, що використовує лідар, камери, радари та потужні чипи Nvidia Drive Orin.