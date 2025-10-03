Позов до Tesla подала родина Крістy Цукахари, яка загинула у ДТП 27 листопада 2024 року в містечку П’ємонт, неподалік Сан-Франциско. За даними поліції, Cybertruck на великій швидкості врізався у дерево та загорівся. У салоні перебувало четверо пасажирів, вижити вдалося лише одному. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням The Guardian.

Дивіться також Tesla готує важливі оновлення через безпекові проблеми

Що відомо про справу?

Адвокати стверджують, що причиною смерті стала конструкція дверей. Після займання електроживлення відключилося, і пасажири опинилися заблокованими. Щоб відкрити задні двері вручну, потрібно потягнути за прихований глибоко під обшивкою кабель. Родина вважає, що відсутність доступного аварійного виходу зробила неможливою втечу з палаючого авто.

Tesla не прокоментувала позов. Проте електронні дверні ручки давно є предметом дискусій серед експертів із безпеки, а Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США проводить розслідування щодо їхньої надійності. У позові зазначено, що компанія раніше отримувала численні скарги про випадки, коли пасажири після аварій залишалися заблокованими в машині.

Як повідомляє The New York Times, хоча Cybertruck отримав високі оцінки у краш-тестах, з моменту дебюту його вже відкликали вісім разів. Tesla також стикалася з іншими судовими процесами: наприклад, у серпні присяжні у Флориді зобов’язали компанію виплатити 243 мільйонів доларів компенсації у справі, пов’язаній із системою Autopilot.

Родина Цукахари також подала позов проти водія Сорена Діксона, який загинув у тій самій аварії. За даними розтину, він перебував під дією алкоголю, кокаїну та амфетамінів. Тієї ночі друг родини їхав позаду та намагався врятувати пасажирів, розбивши вікно. Йому вдалося витягнути одного з них, але врятувати Крістy він не зміг.

Адвокати наголошують, що дівчина не отримала смертельних травм під час зіткнення, а померла від задухи димом та опіків. У заяві її батьків сказано: "Вона була жива після аварії. Вона кликала на допомогу. І не змогла вибратися. Її смерть була запобіжною".

Як Tesla п'ять років приховувала докази у справі про смертельну ДТП з автопілотом?

У квітні 2019 року сталася трагічна аварія, розслідування якої тривало п'ять років. Водій Tesla Model S, рухаючись з увімкненим автопілотом, відволікся на телефон, який впустив. У цей момент автомобіль на швидкості близько 100 км/год проїхав Т-подібне перехрестя і врізався в іншу машину. Внаслідок зіткнення загинула дівчина, а її супутник зазнав важких травм. Tesla від самого початку заперечувала свою провину. Представники компанії стверджували, що водій сам перехопив керування, натиснувши на педаль акселератора, а відтак автопілот не міг нести відповідальність. За їхньою версією, неуважність водія стала єдиною причиною трагедії.

Як з'ясувалося, автовиробник отримав усі дані про аварію через три хвилини після інциденту, але роками стверджував, що вони втрачені. Внаслідок цього суд визнав, що третина провини за трагедію лежить на компанії.