Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен повідомив, що компанія працює над оновленням дверних ручок, аби уникнути випадків, коли пасажири опиняються заблокованими у салоні після аварії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Чому Tesla змінює дверні ручки?

Раніше розслідування Bloomberg виявило кілька подібних інцидентів, а NHTSA (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США) цього тижня розпочало офіційне розслідування після дев’яти скарг від власників електрокарів Tesla.

За даними NHTSA, у чотирьох випадках водіям довелося розбивати вікна, щоб вибратися з автомобіля. Проблема полягає у тому, що електронні замки ручок можуть відмовити, якщо система не отримує живлення від акумулятора. Хоча Tesla оснащує свої авто механічними аварійними засувками, вони виявляються важкодоступними або малопомітними для користувачів.

Фон Хольцхаузен зазначив, що Tesla розглядає можливість об’єднання електронного та механічного механізмів у єдину кнопку, що має спростити користування.

Подібні питання вже підіймають і в Китаї, де регулятори закликають виробників переглянути використання повністю прихованих ручок через ризики безпеки, хоча остаточних рішень поки немає.

NHTSA у своєму попередньому звіті вказала, що власники не бачили попереджень про розряд батареї, тож не могли передбачити відмову електронних замків. Tesla у своїх інструкціях описує спосіб використання зовнішнього живлення для активації заблокованих дверей, проте для багатьох власників це залишилося невідомим.

Чому Ілон Маск може стати трильйонером?

Поки сама Tesla працює над покращенням безпеки своїх авто, СЕО компанії, Ілон Маск, може отримати компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів, з умовами досягнення цілей, таких як 20 мільйонів проданих авто до 2035 року, 1 мільйон роботаксі та "ботів", і 10 мільйонів підписок на FSD.

Також Маск має погодити план спадкоємності на посаді CEO, що прив’язує його до компанії щонайменше на 7,5 років. Крім того, у документі зазначено очікування, що його політична активність поступово зменшиться.