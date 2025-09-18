Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен сообщил, что компания работает над обновлением дверных ручек, чтобы избежать случаев, когда пассажиры оказываются заблокированными в салоне после аварии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Какие электромобили из Китая массово покупают украинцы

Почему Tesla меняет дверные ручки?

Ранее расследование Bloomberg выявило несколько подобных инцидентов, а NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения США) на этой неделе начало официальное расследование после девяти жалоб от владельцев электрокаров Tesla.

По данным NHTSA, в четырех случаях водителям пришлось разбивать окна, чтобы выбраться из автомобиля. Проблема заключается в том, что электронные замки ручек могут отказать, если система не получает питание от аккумулятора. Хотя Tesla оснащает свои авто механическими аварийными защелками, они оказываются труднодоступными или малозаметными для пользователей.

Фон Хольцхаузен отметил, что Tesla рассматривает возможность объединения электронного и механического механизмов в единую кнопку, что должно упростить пользование.

Подобные вопросы уже поднимают и в Китае, где регуляторы призывают производителей пересмотреть использование полностью скрытых ручек из-за рисков безопасности, хотя окончательных решений пока нет.

NHTSA в своем предыдущем отчете указала, что владельцы не видели предупреждений о разряде батареи, поэтому не могли предвидеть отказ электронных замков. Tesla в своих инструкциях описывает способ использования внешнего питания для активации заблокированных дверей, однако для многих владельцев это осталось неизвестным.

Почему Илон Маск может стать триллионером?

Пока сама Tesla работает над улучшением безопасности своих авто, СЕО компании, Илон Маск, может получить компенсационный пакет стоимостью 1 триллион долларов, с условиями достижения целей, таких как 20 миллионов проданных авто до 2035 года, 1 миллион роботакси и "ботов", и 10 миллионов подписок на FSD.

Также Маск должен согласовать план преемственности на должности CEO, что привязывает его к компании минимум на 7,5 лет. Кроме того, в документе указано ожидания, что его политическая активность постепенно уменьшится.