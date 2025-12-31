Безповітряні колеса Qirim Tech мають модульну конструкцію. Вони складаються з центральної маточини, знімних еластичних секцій та композитних сегментів, виготовлених із гумової крихти та поліуретанових сполучних матеріалів. Така будова робить шини стійкими до проколів і механічних пошкоджень, які є критичними для традиційних пневматичних коліс. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Autocentre.

Дивіться також Союзників стає більше: ще одна країна виділяє мільйони на зброю для України

Чим особливі модульні шини Qirim Tech?

Розробка розрахована насамперед на використання у військовій сфері. Йдеться про наземні роботизовані комплекси, броньовані машини та іншу техніку, яка працює в умовах підвищеного ризику. Відсутність необхідності підкачування знижує витрати на обслуговування та підвищує надійність техніки безпосередньо під час виконання завдань, що може мати прямий вплив на безпеку військових.

Як пише Newsauto, наразі модульні колеса перебувають на стадії випробувань. Для запуску серійного виробництва компанії потрібні інвестиції у розмірі 200 тис. доларів. Кошти планують спрямувати на виготовлення виробничої оснастки та прес-форм. За словами розробників, попит уже перевищує 5000 одиниць продукції.

Окрім військового застосування, безповітряні шини можуть використовуватися і в цивільних галузях. Серед потенційних напрямів — аграрний сектор та гірничодобувна промисловість, де техніка також часто працює в складних умовах і потребує максимальної надійності.