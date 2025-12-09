Электрический мотоцикл побил рекорд бензиновых на вершине действующего вулкана

Электрический внедорожник Stark VARG EX установил новый мировой рекорд высоты для мотоциклов, поднявшись на 6721 метр над уровнем моря. Швейцарский альпинист и райдер Иржи Зак совершил исторический заезд на самый высокий действующий вулкан планеты Охос-дель-Саладо, находящийся на границе Чили и Аргентины. Это первый случай, когда электрический мотоцикл достиг такой экстремальной высоты.

Почему электромотоцикл выиграл там, где проигрывают бензиновые?

Охос-дель-Саладо – один из самых суровых полигонов на Земле для испытания техники. С начала 2000-х годов здесь свои возможности проверяли Porsche, Yamaha и Jeep. Минусовые температуры, разреженный воздух, вулканическая местность и непредсказуемая погода делают эту локацию настоящим вызовом как для людей, так и для машин, пишет 24 Канал со ссылкой на Electrek.

На высоте почти 7 километров люди рискуют получить горную болезнь, а двигатели внутреннего сгорания теряют мощность из-за нехватки кислорода. Именно здесь Stark VARG EX показал свое главное преимущество: электрический привод не требует воздуха для работы и выдает полный крутящий момент даже в условиях кислородного голодания. Кроме того, отсутствие коробки передач упрощает управление на сложном рельефе.

Иржи Зак, опытный альпинист и лидер экспедиции, рассказал, что два года назад это была лишь мечта – осуществить подъем на электрическом байке там, где моторы сгорания теряют силу. По его словам, Охос не прощает ошибок, и одно неверное действие может стоить жизни. Поэтому он собрал команду профессионалов и выбрал мотоцикл, который сохраняет мощность в разреженном воздухе.



Этот электрический мотоцикл справился там, где бензиновый не работает из-за нехватки воздуха / Фото Stark Future

Попытка состоялась 30 ноября 2025 года. GPS-устройства были опломбированы заранее для подтверждения подлинности данных. Сейчас полная информация все еще проходит проверку независимыми экспертами, а Книга рекордов Гиннеса рассматривает заявку на официальное признание достижения.

Предыдущие рекорды высоты на мотоциклах принадлежали сильно модифицированным байкам с ДВС, которые работали на пределе своих возможностей. Stark VARG EX выполнил этот подвиг практически без изменений конструкции – прямо из коробки. Это серьезный шаг для электромобильности.

Антон Васс, генеральный директор компании Stark Future, подчеркнул, что это не просто про цифры в рекордах. Компания доказала, что электричество – не компромисс, а технология, которая позволяет добраться туда, куда ни один бензиновый мотоцикл не сможет. Платформа VARG способна работать на краю атмосферы, передает слова Васса издание MXVice.com.



Этот электромотоцикл без проблем поднялся на высоту 6721 метр / Фото Stark Future

Подготовка к экстремальному подъему

Чтобы сделать рекорд возможным, Stark собрала команду логистов, специалистов по горной безопасности и видеооператоров для документирования экспедиции. Экипаж потратил несколько дней на акклиматизацию, изучение маршрутов и стратегий управления энергией для высокогорной езды.

Погодные окна были ограниченными. Температурный режим батареи требовал постоянного контроля. Сцепление с поверхностью менялось непредсказуемо. Зак описал один из самых напряженных моментов при спуске с вершины: поперечное направление к Аргентинскому перевалу стало самым сложным испытанием. Ветер и снег стерли старый трек, передвижение было затруднено, как и видимость. Но несмотря на все вызовы, VARG EX сохранял стабильность и производительность на протяжении всего подъема.



Электрический мотоцикл VARG EX от компании Stark Future / Фото Stark Future

Амбиции компании

Со слоганом "Следующая остановка? Месяц!" Stark дает понять, что компания стремится не просто получать трофеи во внедорожных соревнованиях. Они позиционируют себя как символ того, на что способны электрические силовые установки в условиях, где бензиновые байки проигрывают.

Stark Future основали в 2020 году в Барселоне, и компания быстро стала самым громким названием в мире электрического мотокросса. Их флагманская модель VARG заявлена как самый мощный мотокроссовый байк, когда-либо созданный. Вариант EX, который использовали для рекорда, – это эндуро-версия мотоцикла.

Видение Stark – двигать мотоциклетную индустрию к более экологичному электрическому будущему. Этим рекордным заездом компания установила "электрический флаг" выше, чем любой мотоцикл достигал ранее.