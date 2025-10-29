Энергетический паспорт вашего дома: зачем он нужен и как приближает вас к энергонезависимости

Энергетический паспорт здания становится все более важным документом для владельцев жилья в Украине, особенно на фоне роста тарифов и перебоев с электроснабжением. Этот официальный документ раскрывает реальное состояние вашего дома с точки зрения потребления энергии, указывает на проблемные зоны и подсказывает конкретные пути к экономии.

Что такое энергетический паспорт?

Энергетический паспорт – это официальный документ, содержащий подробную информацию о фактическом потреблении энергии конкретным зданием. Он изготавливается после проведения энергетического аудита и соответствующих расчетов. В документе указываются адрес объекта, класс энергоэффективности, тип и площадь здания и расчетные фактические показатели энергопотребления, пишет 24 Канал.

Согласно законодательству Украины, энергетическая сертификация является обязательной для новостроек, реконструированных объектов и зданий после капитального ремонта класса последствий СС2 и СС3. К обязательной категории также попадают государственные здания с отапливаемой площадью более 250 квадратных метров, где размещены органы исполнительной власти, и объекты, проходящих термомодернизацию при государственной поддержке.

Энергоаудит проводится сертифицированным энергоаудитором, который должен иметь высшее инженерное образование по энергетической специальности и обязательную государственную сертификацию.

Процесс включает три основные части: оценку состояния здания, тестирование с помощью специального оборудования и предоставление рекомендаций по повышению эффективности.

Для подготовки паспорта используется специализированное оборудование, в частности тепловизор, который позволяет с точностью до десятых градуса определить температуру любой поверхности и выявить места потерь тепла.

Документ показывает оснащенность средствами учета энергетических ресурсов, объем энергетических ресурсов расходуемых, класс энергетической эффективности здания и процент потерь энергоресурсов. Важнейшей информацией, которая содержится в энергетическом паспорте, является перечень мероприятий по увеличению энергоэффективности здания и уменьшению объема потребления энергоресурсов

Классы энергоэффективности в Украине определяются по системе от А до F, где класс А является лучшим. Согласно европейскому опыту, который принят в Украине, старые здания, построены до 2007 года, потребляют на отопление и охлаждение до 300 киловатт-часов на квадратный метр. Новые здания, построены до 2016 года, потребляют около 150 киловатт-часов на квадратный метр, энергоэффективные здания с низким потреблением – около 60 киловатт-часов на квадратный метр, отмечает ресурс Akvilon. Пассивные здания, построены по стандарту passive house, потребляют менее 15 киловатт-часов на квадратный метр в год.

Минимальные обязательные требования по классу энергетической эффективности связаны с назначением зданий, их этажностью и расположением согласно первой или второй климатической зоне. Если энергоаудит обнаруживает, что здание относится к классу D или F, энергоэффективность дома необходимо улучшить до достижения класса C.

Зачем вам нужен энергетический паспорт?

Энергетический паспорт позволяет получить важную информацию о потреблении энергии из отчета о проверке. С помощью этой информации можно выявить и исправить любые проблемы с использованием энергии, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Эксперты рекомендуют всегда проводить энергетический аудит перед внедрением систем возобновляемой энергии.

Как показывает практика, после проведения необходимых энергомодернизационных работ, например по установке индивидуального теплового пункта в доме, экономия на ежемесячных платежах за тепло в отопительный сезон может составить до 20 процентов, а при комплексной энергомодернизации с утеплением стен и крыш – может достичь 50 процентов. Комплексная термомодернизация многоквартирных жилых домов позволит экономить его жителям до 50 процентов средств, которые тратятся на отопление, а глубокая термомодернизация домов позволит экономить 70 процентов средств на тепло и даже больше.

Более 80 процентов многоквартирных домов в Украине построены еще в советское время. Их энергетическая неэффективность является одной из главных причин высоких счетов за отопление, воду и электроэнергию. В таких домах тепло теряется через неутепленные стены, старые окна, дырявые крыши и устаревшие системы отопления. Энергоаудит является действенным инструментом, что позволяет точно определить, сколько и где именно энергии теряет ваш дом, и предложить решение, как это изменить.

Что же делать?

В рамках государственных программ поддержки, в частности программ Фонда энергоэффективности, предусмотрено частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере от 40 до 70 процентов. За девять месяцев 2025 года по программам Фонда было предоставлено грантов на общую сумму более 1,1 миллиарда гривен, пишет МинфинМедиа. В частности, по программе "Энергодом" выплачено гранты на сумму 536,7 миллиона гривен, а в рамках "ГринДом" – 101,3 миллиона гривен. Всего в программе "Энергодом" участвуют 800 объединений совладельцев многоквартирных домов, из которых 558 уже полностью или частично завершили свои проекты.

Энергоменеджмент является базовым звеном для внедрения энергоэффективности. Чтобы сэкономить на энергии, необходимо понимать имеющиеся ресурсы и характеристики зданий, в частности здесь важен мониторинг энергопотребления и анализ показателей. Это позволяет оптимизировать энергозатраты в зданиях и спланировать энергосберегающие мероприятия. Мировая практика показывает, что повышение энергоэффективности достигается в основном за счет организационных изменений в системе управления энергохозяйством. Введя систему энергоменеджмента можно без больших финансовых потерь достичь значительной экономии энергии в 3 – 5 процентов за 1 – 2 года. Именно поэтому и нужен энергетический паспорт.

Как определили КМО ВОО "Гражданская сеть ОПОРА", при поддержке Фонда им. Генриха Белля, наиболее популярными мероприятиями по повышению энергоэффективности зданий является замена окон и дверей, утепление фасадов, установка индивидуальных тепловых пунктов, утепление крыши, утепление пола, установка солнечных батарей, модернизация внутренней системы отопления и регулирования по помещениям, модернизация системы освещения. Подобный комплекс действий по энергомодернизации может уменьшить потребление энергии в зданиях на 40 – 60 процентов.

Солнечные панели также помогают обеспечить дом стабильной энергией, независимо от внешних источников снабжения. Это особенно важно в условиях нестабильного энергоснабжения, когда возможны частые отключения света. Основные преимущества энергонезависимости включают защиту от перебоев в поставке энергии, возможность хранения энергии с помощью аккумуляторов для использования ночью или в пасмурные дни, и увеличение стоимости дома. За последние четыре года более шести тысяч домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 121 мегаватт. Благодаря экономии на электроэнергии солнечные панели могут окупиться в течение 7 – 10 лет, зависимости от размера системы и энергопотребления дома.

Используя возобновляемые источники энергии, семьи могут полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии, тепловой энергии и горячей воде. Это надежное энергообеспечение, независимость от энергопоставщиков и, конечно, экономия семейного бюджета. Частные домохозяйства могут установить солнечные панели или ветроэлектростанции для генерации собственной электроэнергии, тепловые насосы или твердотопливные котлы для отопления, гелиоколлекторы для нагрева воды.