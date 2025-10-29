Енергетичний паспорт вашого дому: навіщо він потрібен і як наближає вас до енергонезалежності

Енергетичний паспорт будівлі стає все важливішим документом для власників житла в Україні, особливо на тлі зростання тарифів та перебоїв з електропостачанням. Цей офіційний документ розкриває реальний стан вашого дому з погляду споживання енергії, вказує на проблемні зони та підказує конкретні шляхи до економії.

Що таке енергетичний паспорт?

Енергетичний паспорт – це офіційний документ, що містить детальну інформацію про фактичне споживання енергії конкретною будівлею. Він виготовляється після проведення енергетичного аудиту й відповідних розрахунків. У документі зазначаються адреса об'єкта, клас енергоефективності, тип та площа будівлі й розрахункові фактичні показники енергоспоживання, пише 24 Канал.

Згідно із законодавством України, енергетична сертифікація є обов'язковою для новобудов, реконструйованих об'єктів та будівель після капітального ремонту класу наслідків СС2 та СС3. До обов'язкової категорії також потрапляють державні будівлі з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, де розміщені органи виконавчої влади, та об'єкти, що проходять термомодернізацію за державної підтримки.​

Енергоаудит проводиться сертифікованим енергоаудитором, який повинен мати вищу інженерну освіту з енергетичної спеціальності та обов'язкову державну сертифікацію.

Процес включає три основні частини: оцінку стану будівлі, тестування за допомогою спеціального обладнання та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності.

Для підготовки паспорта використовується спеціалізоване обладнання, зокрема тепловізор, який дозволяє з точністю до десятих градуса визначити температуру будь-якої поверхні та виявити місця втрат тепла.

Документ показує оснащеність засобами обліку енергетичних ресурсів, обсяг енергетичних ресурсів що витрачаються, клас енергетичної ефективності будівлі та відсоток втрат енергоресурсів. Найважливішою інформацією, яка міститься в енергетичному паспорті, є перелік заходів щодо збільшення енергоефективності будівлі та зменшення обсягу споживання енергоресурсів

Класи енергоефективності в Україні визначаються за системою від А до F, де клас А є найкращим. Згідно з європейським досвідом, який прийнято в Україні, старі будівлі, побудовані до 2007 року, споживають на опалення та охолодження до 300 кіловат-годин на квадратний метр. Нові будівлі, збудовані до 2016 року, споживають близько 150 кіловат-годин на квадратний метр, енергоефективні будівлі з низьким споживанням – близько 60 кіловат-годин на квадратний метр, зазначає ресурс Akvilon. Пасивні будівлі, збудовані за стандартом passive house, споживають менше за 15 кіловат-годин на квадратний метр на рік.​

Мінімальні обов'язкові вимоги щодо класу енергетичної ефективності пов'язані з призначенням будівель, їхньою поверховістю та розташуванням згідно з першою або другою кліматичною зоною. Якщо енергоаудит виявляє, що будівля належить до класу D або F, енергоефективність будинку необхідно покращити до досягнення класу C.​

Навіщо вам потрібен енергетичний паспорт?

Енергетичний паспорт дає змогу отримати важливу інформацію щодо споживання енергії зі звіту про перевірку. За допомогою цієї інформації можна виявити та виправити будь-які проблеми з використанням енергії, щоб скоротити витрати на електроенергію. Експерти рекомендують завжди проводити енергетичний аудит перед впровадженням систем відновлюваної енергії.​

Як показує практика, після проведення необхідних енергомодернізаційних робіт, наприклад зі встановлення індивідуального теплового пункту в будинку, економія на щомісячних платежах за тепло в опалювальний сезон може скласти до 20 відсотків, а при комплексній енергомодернізації з утепленням стін та дахів – може сягнути 50 відсотків. Комплексна термомодернізація багатоквартирних житлових будинків дозволить економити його мешканцям до 50 відсотків коштів, які витрачаються на опалення, а глибока термомодернізація будинків дозволить економити 70 відсотків коштів на тепло і навіть більше.​

Понад 80 відсотків багатоквартирних будинків в Україні збудовані ще за радянських часів. Їхня енергетична неефективність є однією з головних причин високих рахунків за опалення, воду та електроенергію. У таких будинках тепло втрачається через неутеплені стіни, старі вікна, діряві дахи й застарілі системи опалення. Енергоаудит є дієвим інструментом, що дозволяє точно визначити, скільки та де саме енергії втрачає ваш будинок, та запропонувати рішення, як це змінити.​

Що ж робити?

У рамках державних програм підтримки, зокрема програм Фонду енергоефективності, передбачено часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі від 40 до 70 відсотків. За дев'ять місяців 2025 року за програмами Фонду було надано грантів на загальну суму понад 1,1 мільярда гривень, пише МiнфiнМедiа. Зокрема, за програмою "Енергодім" виплачено гранти на суму 536,7 мільйона гривень, а в межах "ГрінДім" – 101,3 мільйона гривень. Загалом у програмі "Енергодім" беруть участь 800 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, з яких 558 уже повністю або частково завершили свої проєкти.​

Енергоменеджмент є базовою ланкою для впровадження енергоефективності. Щоб заощадити на енергії, необхідно розуміти наявні ресурси та характеристики будівель, зокрема тут важливий моніторинг енергоспоживання й аналіз показників. Це дозволяє оптимізувати енерговитрати у будівлях та спланувати енергоощадні заходи. Світова практика показує, що підвищення енергоефективності досягається здебільшого за рахунок організаційних змін у системі управління енергогосподарством. Запровадивши систему енергоменеджменту можна без великих фінансових втрат досягти значної економії енергії в 3 – 5 відсотків за 1 – 2 роки.​ Саме тому й потрібен енергетичний паспорт.

Як визначили КМО ВГО "Громадянська мережа ОПОРА", за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, найбільш популярними заходами з підвищення енергоефективності будівель є заміна вікон і дверей, утеплення фасадів, встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення даху, утеплення підлоги, встановлення сонячних батарей, модернізація внутрішньої системи опалення та регулювання по приміщеннях, модернізація системи освітлення. Подібний комплекс дій з енергомодернізації може зменшити споживання енергії в будівлях на 40 – 60 відсотків.​

Сонячні панелі також допомагають забезпечити будинок стабільною енергією, незалежно від зовнішніх джерел постачання. Це особливо важливо в умовах нестабільного енергопостачання, коли можливі часті відключення світла. Основні переваги енергонезалежності включають захист від перебоїв у постачанні енергії, можливість зберігання енергії за допомогою акумуляторів для використання вночі або в похмурі дні, та збільшення вартості будинку. За останні чотири роки більше шести тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 121 мегават. Завдяки економії на електроенергії сонячні панелі можуть окупитися протягом 7 – 10 років, залежно від розміру системи й енергоспоживання будинку.​

Використовуючи відновлювані джерела енергії, родини можуть повністю забезпечити свої потреби в електроенергії, тепловій енергії та гарячій воді. Це надійне енергозабезпечення, незалежність від енергопостачальників і, звичайно, економія сімейного бюджету. Приватні домогосподарства можуть встановити сонячні панелі або вітроелектростанції для генерації власної електроенергії, теплові насоси або твердопаливні котли для опалення, геліоколектори для нагріву води.​