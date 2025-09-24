Новое исследование в Nature Communications показывает, что к концу века 74% засушливых регионов мира могут оказаться под угрозой длительных и тяжелых засух. Уже к 2030 году дефицит воды может затронуть сотни миллионов людей, особенно в густонаселенных городах.

Климат и вода неразрывно связаны, и быстрые изменения в атмосфере напрямую влияют на водные ресурсы. Ученые проанализировали тысячи климатических моделей и обнаружили, что сочетание нехватки осадков, падение уровня рек и рост спроса может привести к так называемым "day zero drought" – моментов, когда регионы или целые города фактически остаются без воды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование IBS Center for Climate Physics в Пусане.

Почему мир приближается к ограничению водных ресурсов?

Авторы подсчитали, что до конца века 74% засушливых регионов, в том числе и с большими водохранилищами, будут находиться под угрозой изнурительных засух. Уже в ближайшие годы, до 2030-го, дефицит может коснуться почти 35% таких территорий – более 750 миллионов человек, среди них 467 миллионов жителей городов. Сильнее всего пострадают Запад США, Средиземноморье, Северная и Южная Африка, Индия, Северный Китай и Южная Австралия.

Ученые предостерегают, что время между отдельными засухами может быть короче самих кризисов, поэтому регионы не смогут восстановить ресурсы. Хотя моделирование не дает точных прогнозов, данные помогают оценить риски и планировать как краткосрочные, так и долгосрочные действия. Исследователи также отмечают необходимость учитывать роль подземных вод, которые сейчас не полностью учтены в модели, и расширять базу данных для более точных выводов.

Издание BGR подчеркивает: глобальная проблема требует локальных решений. Именно поэтому полученные временные рамки могут стать ориентиром для правительств, чтобы подготовить стратегии управления водными ресурсами и избежать худших сценариев.

Действительно ли искусственный интеллект потребляет слишком много электроэнергии?

Прогнозы о значительном энергопотреблении AI до 2032 года считаются преувеличенными, поскольку подобные прогнозы в прошлом не оправдались.

Затраты электроэнергии на генеративный ИИ сейчас составляют лишь 5–10% IT-бюджетов компаний. Даже если эта доля вырастет вдвое или втрое, влияние на общее энергопотребление будет минимальным. Сегодня наиболее вероятно, что рост AI рано или поздно достигнет плато. Но даже тогда ограничивающим фактором станет не нехватка электричества, а другие экономические или технологические факторы.

