Помните ли вы массовую панику из-за астероида, который имел рекордно большой шанс столкнуться с Землей? Мы все говорили о нем несколько месяцев в начале 2025 года, прежде чем NASA выдали успокаивающее объявление, согласно которому вероятность столкновения уменьшилась почти до нуля. Однако, хотя мы и в безопасности, зато расчеты показали, что растет вероятность столкновения с Луной.

Почему уничтожение, а не отклонение?

Астероид, получивший название 2024 YR4, был открыт в декабре прошлого года и сразу же привлек внимание ученых. Сначала существовала вероятность в рекордные три процента, что он упадет на Землю, но впоследствии выяснилось, что эти данные крайне неточны, поскольку были получены в тот момент, когда Солнце ослепляло наш взгляд на космический камень. Когда положение планеты изменилось и телескопы взглянули на него снова, траекторию уточнили. Теперь вероятность уменьшили до нуля, пишет 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

Диаметр этого космического камня составляет примерно 60 метров. Этого недостаточно, чтобы вызвать глобальную катастрофу, как во времена динозавров, но хватило бы для серьезных локальных разрушений или цунами в случае падения в океан.

Сейчас ученые уверены, что Земле ничего не угрожает. Однако вероятность того, что астероид 2024 YR4 врежется в Луну, составляет целых 4%, что по космическим меркам довольно много, учитывая гигантское пустое пространство вокруг нас. Для многих такое событие могло бы стать уникальным зрелищем, которое случается раз в 5000 лет. Столкновение подняло бы в космос огромное количество лунного грунта. Часть этих обломков вошла бы в атмосферу Земли, создав удивительный метеорный дождь, длившийся бы несколько дней.

Однако ученые обеспокоены другим сценарием. Дело в том, что из-за низкой гравитации Луны и отсутствия атмосферы значительная часть обломков не упадет обратно на спутник. Земля также не притянет к себе все обломки, поэтому это облако мелких частиц разлетится по околоземному пространству и станет серьезной угрозой для тысяч искусственных спутников, от которых зависит современный мир, включая Международную космическую станцию и космический телескоп "Джеймс Уэбб". Команда NASA во главе с Брентом Барби из Центра космических полетов имени Годдарда опубликовала предварительное исследование на сервере препринтов arxiv.org, где рассматриваются варианты предотвращения этой угрозы.

Что можно сделать?

Обычно для борьбы с опасными астероидами предлагают менять их траекторию. Единственный испытанный на практике метод – кинетический удар, когда космический аппарат врезается в астероид, чтобы изменить его орбиту.

Однако, по мнению авторов исследования, 2024 YR4 является исключением:

Во-первых, существует риск, что при попытке отклонить астероид его новая траектория может стать опасной для Земли в будущем.

Во-вторых, для успешного отклонения нужно больше времени, чем мы имеем сейчас до появления астероида в наших окрестностях.

Кроме того, для точного расчета маневра необходимо знать точную массу и состав астероида, а этих данных у нас пока нет.

Поэтому ученые рассматривают более радикальный подход – уничтожение астероида. Ключевым моментом станет 2028 год, когда 2024 YR4 приблизится к системе Земля-Луна. Это позволит окончательно рассчитать его орбиту и понять, ли столкновение неизбежно. Если риск подтвердится, у человечества будет ограниченное время для запуска миссии, пока астероид будет удаляться за орбиту Марса. Чтобы не терять времени, планирование миссии нужно начинать уже сейчас.

Также рассматривается возможность отправки разведывательных аппаратов, вроде Psyche или OSIRIS-APEX, для сбора данных. Однако остается открытым вопрос финансирования, ведь такая миссия будет очень дорогой, а под угрозой окажутся преимущественно частные спутники, которых сегодня на орбите больше всего.