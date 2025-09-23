Чи пам'ятаєте ви масову паніку через астероїд, який мав рекордно великий шанс зіткнутись із Землею? Ми всі говорили про нього кілька місяців на початку 2025 року, перш ніж NASA видали заспокійливе оголошення, згідно з яким імовірність зіткнення зменшилась майже до нуля. Однак, хоча ми й у безпеці, натомість розрахунки показали, що зростає імовірність зіткнення з Місяцем.

Чому знищення, а не відхилення?

Астероїд, що отримав назву 2024 YR4, був відкритий у грудні минулого року й одразу ж привернув увагу вчених. Спочатку існувала ймовірність у рекордні три відсотки, що він упаде на Землю, але згодом з'ясувалось, що ці дані вкрай неточні, оскільки були отримані в той момент, коли Сонце засліплювало наш погляд на космічний камінь. Коли положення планети змінилось і телескопи поглянули на нього знову, траєкторію уточнили. Тепер імовірність зменшили до нуля, пише 24 Канал з посиланням на IFLScience.

Дивіться також Учені з'ясували форму і походження астероїда, який міг врізатися в Землю у 2032 році

Діаметр цього космічного каменя становить приблизно 60 метрів. Цього недостатньо, щоб спричинити глобальну катастрофу, як у часи динозаврів, але вистачило б для серйозних локальних руйнувань чи цунамі у разі падіння в океан.

Зараз учені впевнені, що Землі нічого не загрожує. Однак ймовірність того, що астероїд 2024 YR4 вріжеться в Місяць, становить цілих 4%, що за космічними мірками досить багато, враховуючи гігантський порожній простір довкола нас. Для багатьох така подія могла б стати унікальним видовищем, яке трапляється раз на 5000 років. Зіткнення підняло б у космос величезну кількість місячного ґрунту. Частина цих уламків увійшла б в атмосферу Землі, створивши дивовижний метеорний дощ, що тривав би кілька днів.

Раніше ми детально описали можливі наслідки для Землі, якщо астероїд все-таки вріжеться в Місяць. Ознайомитися з матеріалом можна за цим посиланням.

Проте вчені занепокоєні іншим сценарієм. Річ у тім, що через низьку гравітацію Місяця та відсутність атмосфери значна частина уламків не впаде назад на супутник. Земля також не притягне до себе всі уламки, тож ця хмара дрібних частинок розлетиться навколоземним простором і стане серйозною загрозою для тисяч штучних супутників, від яких залежить сучасний світ, включно з Міжнародною космічною станцією та космічним телескопом "Джеймс Вебб". Команда NASA на чолі з Брентом Барбі з Центру космічних польотів імені Годдарда опублікувала попереднє дослідження на сервері препринтів arxiv.org, де розглядаються варіанти запобігання цій загрозі.

Що можна зробити?

Зазвичай для боротьби з небезпечними астероїдами пропонують змінювати їхню траєкторію. Єдиний випробуваний на практиці метод – кінетичний удар, коли космічний апарат врізається в астероїд, щоб змінити його орбіту.

Однак, на думку авторів дослідження, 2024 YR4 є винятком:

По-перше, існує ризик, що при спробі відхилити астероїд його нова траєкторія може стати небезпечною для Землі в майбутньому.

По-друге, для успішного відхилення потрібно більше часу, ніж ми маємо зараз до появи астероїда в наших околицях.

Крім того, для точного розрахунку маневру необхідно знати точну масу й склад астероїда, а цих даних у нас наразі немає.

Тому вчені розглядають радикальніший підхід – знищення астероїда. Ключовим моментом стане 2028 рік, коли 2024 YR4 наблизиться до системи Земля-Місяць. Це дозволить остаточно розрахувати його орбіту й зрозуміти, чи зіткнення неминуче. Якщо ризик підтвердиться, у людства буде обмежений час для запуску місії, поки астероїд віддалятиметься за орбіту Марса. Щоб не гаяти часу, планування місії потрібно починати вже зараз.

Також розглядається можливість відправки розвідувальних апаратів, як-от Psyche або OSIRIS-APEX, для збору даних. Проте залишається відкритим питання фінансування, адже така місія буде дуже дорогою, а під загрозою опиняться переважно приватні супутники, яких сьогодні на орбіті найбільше.