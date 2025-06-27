Можливе зіткнення та його вплив на Землю

Астероїд 2024 YR4 був уперше виявлений у грудні 2024 року. Розмір об'єкта становить приблизно 60 метрів упоперек, що робить його достатньо великим, щоб потенційно знищити велике місто у випадку прямого зіткнення з Землею. Спочатку вчені прогнозували рекордно велику ймовірність падіння космічного каменя на планету, але згодом додаткові спостереження звели її до нуля. Попри це дослідники виявили, що астероїд усе ще може зіткнутися з Місяцем. Хоча точна вірогідність стане відома десь ближче до 2028 року, вже зараз вона сягає дуже великого показника – 4,3% проти 3,1% для Землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Нове дослідження, завантажене 12 червня на сервер препринтів arXiv, містить комп'ютерні симуляції потенційного зіткнення з Місяцем. За оцінками команди, з поверхні нашого природного супутника може бути викинуто до 100 мільйонів кілограмів матеріалу. Якщо 2024 YR4 влучить у звернену до Землі сторону Місяця (імовірність чого становить приблизно 50%), тоді до 10% цього сміття може бути притягнуте гравітацією Землі протягом наступних днів.

Пол Вігерт, провідний автор дослідження та експерт із динаміки Сонячної системи з Університету Західного Онтаріо, зазначив, що 2024 YR4 стане найбільшим космічним об'єктом, який впаде на Місяць за останні щонайменше 5000 років, а сам удар буде порівнянним з потужним ядерним вибухом за обсягом вивільненої енергії. Важливо зазначити, що результати цього дослідження ще не пройшли рецензування.

Загроза для космічної інфраструктури Землі

Хоча, за словами Вігерта, малоймовірно, що будь-які потенційні фрагменти уламків становитимуть ризик для людей на поверхні планети, ми можемо стати свідками вражаючого метеоритного дощу. Це явище, спричинене згорянням фрагментів у атмосфері Землі, може тривати кілька днів і буде видимим для людей по всьому світу.

Однак, попри безпеку для людей на планеті, наша космічна інфраструктура може опинитися під загрозою. Велика кількість сміття, потенційно притягнутого до Землі, збільшує ймовірність зіткнення супутників з метеорами приблизно в 1000 разів. До 2032 року кількість космічних апаратів на орбіті Землі, як очікується, значно зросте. Вігерт підкреслив, що "камінь розміром із сантиметр, що летить зі швидкістю десятків тисяч метрів на секунду, дуже схожий на кулю". Такий об'єкт може легко вивести з ладу супутник або завдати критичної шкоди населеним космічним станціям, таким як МКС (якщо її зведення з орбіти знову відкладуть і вона все ще лишатиметься там) чи китайська станція Тяньгун.

Планетарний захист

Якщо ймовірність зіткнення з Місяцем зростатиме у найближчі роки, урядові агентства можуть прийняти рішення спробувати відхилити курс астероїда, щоб захистити космічні об'єкти Землі. За словами Вігерта, астероїд 2024 YR4 є "хорошою ціллю" для тестування наших можливостей планетарного захисту, і це питання "безумовно буде розглянуто".

У 2022 році NASA вже продемонструвало свою здатність перенаправляти космічні об'єкти, змінивши траєкторію астероїда Диморфос, спрямувавши на нього зонд DART. Астероїд 2024 YR4 становить лише близько половини розміру Диморфоса. Проте, Вігерт застерігає, що якщо зволікати занадто довго, спроба змінити траєкторію каменя може стати "небезпечною", оскільки неправильний рух може вивести його на потенційно катастрофічний курс зіткнення із Землею.