Эти настройки смартфона нужно изменить немедленно, если вы заботитесь о собственной приватности

Использование единой учетной записи Google для поиска, почты, навигации и документов на смартфоне обеспечивает значительный комфорт. Вместе с тем корпорация получает чрезмерный объем ваших личных данных. Специальные параметры конфиденциальности позволяют самостоятельно определять границы сбора информации и их следует настроить немедленно как можно скорее.

Контроль над историей активности и перемещений помогает сохранить приватность без отказа от привычных сервисов, поэтому вам не нужно выключать ничего действительно важного. Далее 24 Канал подробно расскажет, что именно следует отключить и как правильно все настроить.

Как правильно настроить приватность в сервисах Google?

Самым активным инструментом для отслеживания является функция "История приложений и веб-поиска". Она формирует подробный лог ваших запросов, использования программ, посещенных сайтов и просмотров на YouTube.

Google использует эти данные для предоставления точных рекомендаций, что создает удобство, но ценой тотального трекинга.

Ознакомиться с накопленной информацией можно на странице "Мои действия Google". Чтобы прекратить этот процесс, необходимо выбрать опцию "Выключить", а также воспользоваться функцией удаления уже сохраненной активности.

Следующий критический пункт – "Хронология" или история местонахождений. Если вы часто пользуетесь картами, смартфон фиксирует каждый шаг: визиты в кафе, банки или магазины, а также подробные маршруты путешествий.

Google аргументирует сбор этих данных персонализацией и помощью бизнесу в оценке рекламы, однако хранение столь детальной истории перемещений может вызвать беспокойство. Эту функцию также следует деактивировать через страницу управления активностью.



Историю приложений и веб-поиска и Хронологию лучше выключить на странице Мои действия в Google / Фото 24 Канал

Даже после ограничения истории поиска и локации, Google продолжает собирать данные для персонализированной рекламы через свои бесплатные сервисы. Это проявляется в навязчивых объявлениях, что "преследуют" пользователя после одного поискового запроса.

Страница "Мой центр рекламы" позволяет полностью отключить персонализацию или заблокировать показ объявлений на специфические темы, например азартные игры, знакомства или похудения.

Важным аспектом является доступ сторонних сервисов к вашему Google профилю. Вероятно вы не редко использовали кнопку "Войти с помощью Google" для быстрой регистрации в других приложениях. Это удобно и быстро, однако это также открывает сторонним разработчикам доступ к вашему имени, почты, а иногда и списка контактов или профиля.

В разделе "Сторонние приложения и сервисы" вашего аккаунта стоит провести ревизию и удалить все ненужные разрешения, а также запретить доступ к вашему профилю не актуальным и подозрительным приложениям. Подробнее о том, чем грозит доступ к вашей информации третьих сервисов – читайте на странице поддержки Google.



Контролируйте доступ третьих платформ к вашим данным / Фото 24 Канала

Кроме того, при присоединении нового приложения, платформы или входа на сайт, внимательно следите за тем, какие именно данные вашего профиля получит третья сторона, если вы согласитесь. Возможно вам не подойдет такой обмен и вы захотите зарегистрироваться вручную (хотя это дольше, но безопаснее)

Напоследок, следует обратить внимание на индивидуальные параметры отдельных программ. Например, ИИ-помощник Gemini имеет функцию памяти, что сохраняет все ваши прошлые чаты. Рекомендуем настроить все именно так, как вам удобно, а не компании.

Подобные проверки настроек по умолчанию стоит провести для Chrome, Gmail и YouTube. Каждое из этих приложений отдельно собирает массу данных о вас, которые безопасно можно запретить.

Отключение этих функций не влияет на качество работы сервисов, однако значительно усиливает приватность, даже если система время от времени будет предлагать вернуть стандартные настройки.