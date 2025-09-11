С выходом новых iPhone многие пользователи Android задумываются о переходе на экосистему Apple. Одной из первых задач становится перенос контактной книги. Этот процесс может показаться сложным, но на самом деле существует несколько простых и быстрых способов переместить все свои номера на новое устройство без потери данных.

Синхронизировать контакты перенеся их со старого телефона на новый – важная задача особенно при смене операционной системы. Конечно, никто не хочет потерять важные контакты, но сегодня сделать это проще, чем вы могли думать, рассказывает 24 Канал.

Как именно переместить контакты с Android на iPhone?

Самым простым и официальным способом является использование специального приложения от Apple "Переход на iOS" (Move to iOS). Его нужно загрузить с Google Play на ваш Android-смартфон еще до начала активации нового iPhone.



"Переезд на iOS" поможет настроить ваш смартфон быстро и сохранить данные / Фото 24 Канал

Во время первой настройки iPhone предложит перенести данные с Android. Выбрав этот пункт, вы получите на экране код, который нужно ввести в приложении "Переход на iOS" на старом устройстве.

После этого будет установлено временное Wi-Fi соединение между устройствами, и вы сможете выбрать, какие данные перенести, включая контакты, сообщения, фотографии и календари.

Другой надежный метод – синхронизация через учетную запись Google. Большинство пользователей Android хранят свои контакты именно в аккаунте Google. Чтобы перенести их на iPhone, достаточно добавить эту учетную запись в систему.

Для этого на iPhone зайдите в "Параметры" → "Контакты" → "Учетные записи" → "Добавить учетную запись" и выберите Google. После ввода логина и пароля включите переключатель напротив пункта "Контакты". Через несколько минут вся ваша телефонная книга автоматически появится на новом устройстве.

Существует ли альтернатива?

Если вы не хотите подключать аккаунт Google к iPhone или предыдущие методы не сработали, можно воспользоваться ручным переносом через VCF-файл.

На своем Android-устройстве откройте приложение "Контакты", зайдите в "Органайзер" и найдите внизу опцию "Экспорт" или "Экспортировать в файл".

Сохраните все контакты в единый файл с расширением .vcf в указанной папке. Этот файл можно отправить себе на почту или загрузить в облачное хранилище. Открыв его на iPhone, система предложит импортировать все контакты в телефонную книгу.



Контакты можно сохранить в файле на смартфоне / Фото 24 Канал

Обратите внимание! В таком формате переносится только текстовая информация о контакте. Если визитка контакта содержала фото – оно больше не появится на iPhone, однако вы точно не потеряете важную информацию.