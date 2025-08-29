Новая функция позволяет пользователям установить для каждого контакта в своей адресной книге уникальное изображение, которое будет появляться во время входящих и исходящих звонков, рассказывает 24 Канал.

Как настроить новые визитки для контактов?

О возможности настройки приложение сообщает на главной вкладке фразой: "Представляем визитную карточку: настройте, как вы будете видеть контакт, когда он позвонит вам".

Управлять визитными карточками можно также через меню контактов. Там появился специальный раздел, где собраны все созданные изображения для контактов.



Кастомизировать карточку контактов можно подробно в новом разделе / Фото 24 Канал

Как создать визитку звонка?

Чтобы создать новую карточку, нужно выбрать нужный контакт и выбрать для него изображение. Это может быть новая фотография, картинка из галереи устройства или из сервиса Google Фото. После выбора изображения его можно отредактировать: обрезать, добавить рамку, а также имя контакта, выбрав один из предложенных шрифтов и цветов.

Сейчас обновление с визитными карточками доступно в стабильной версии приложения "Телефон" 188. Воспользоваться новой функцией ранее могли только владельцы смартфонов Google Pixel 10, однако теперь она доступна и на других смартфонах под управлением Android.