Как правильно настроить антенны роутера для лучшего сигнала Wi-Fi
- Правильное позиционирование антенн Wi-Fi роутера может улучшить покрытие за счет наклона антенн.
- Для роутеров без внешних антенн важно расположить устройство в центре помещения подальше от препятствий, таких как толстые стены или металлические предметы, для равномерного покрытия сигналом Wi-Fi.
Большинство пользователей устанавливают антенны Wi-Fi роутера вертикально, считая, что именно такое расположение является наиболее правильным. Однако именно это может приводить к слабому сигналу, особенно если вы проживаете в многоэтажном доме, поскольку угол наклона антенн имеет значение из-за особенностей распространения радиоволн.
Правильное позиционирование антенн может решить проблемы с буферизацией видео и мертвыми зонами покрытия. 24 Канал собрал лучшие советы по правильному расположению антенн вашего роутера.
Почему ваши антенны могут быть установлены неправильно?
Большинство антенн Wi-Fi роутеров являются всенаправленными. Это означает, что они передают сигнал во всех направлениях, но в пределах определенной плоскости. Самый сильный сигнал распространяется перпендикулярно к положению антенны.
Когда антенна установлена вертикально, сигнал расходится горизонтально, как круги на воде. Это хорошо работает в одноуровневых квартирах или домах, где требуется покрытие только на одном этаже. Однако в многоуровневых домах такая конфигурация может оставлять этажи выше или ниже без надлежащего покрытия.
Если роутер расположен в углу или у потолка, вертикальные антенны могут совсем не обеспечивать сигнал на других уровнях. Именно с этой проблемой сталкиваются владельцы двухэтажных домов, когда роутер находится на верхнем этаже.
Как ориентация антенн влияет на покрытие?
Принцип работы антенн можно описать так: вертикальная антенна обеспечивает горизонтальное покрытие на том же этаже, а горизонтальная антенна создает вертикальное покрытие для верхних или нижних этажей.
Когда все антенны роутера направлены вверх, они фактически игнорируют этажи ниже или выше. Простой эксперимент с наклоном одной антенны горизонтально может значительно улучшить ситуацию. Одна антенна, направлена горизонтально к нижнему этажу, а другая вертикально для текущего уровня, создает оптимальное покрытие.
Результат такого изменения может быть впечатляющим. Видео на платформах начинает загружаться мгновенно, исчезают задержки и буферизация. Сигнал наконец достигает нужных зон дома благодаря правильному углу наклона антенны.
Попробуйте изменить угол наклона антенн / Фото Depositphotos
Советы для оптимальной настройки антенн
Для одноуровневых помещений лучше оставить антенны вертикальными, чтобы сигнал равномерно распространялся по этажу. В многоуровневых домах стоит наклонить по крайней мере одну антенну для обеспечения покрытия на других этажах.
Не стоит направлять все антенны в одном направлении. Лучше рассматривать их как отдельные мини-передатчики сигнала и направлять туда, где покрытие наиболее необходимо.
Использование бесплатного приложения-анализатора Wi-Fi на смартфоне поможет увидеть силу сигнала в разных частях дома до и после настройки антенн. Программы NetSpot, WiFi Analyzer для Android или AirPort Utility для iOS показывают точные данные о покрытии. Сначала измерьте сигнал, затем отрегулируйте антенны и проверьте снова.
Приложения для анализа Wi-Fi помогут настроить сигнал / Фото Depositphotos
Что делать с роутерами без внешних антенн?
Многие современные роутеры, особенно mesh-системы, имеют внутренние антенны в корпусе. В таких случаях невозможно регулировать ориентацию антенн, поэтому расположение самого устройства становится критически важным.
- Роутер лучше держать не на полу и подальше от толстых стен.
- Оптимально разместить его в центре помещения.
- Следует избегать расположения вблизи микроволновых печей, металлических приборов или аквариумов, поскольку вода поглощает сигнал Wi-Fi.
Центральное размещение роутера в помещении обеспечивает равномерное покрытие всех зон. Даже если антенны спрятаны внутри, физическое положение устройства определяет качество сигнала в разных комнатах.
Инструкция для улучшения Wi-Fi
Проверьте текущую настройку антенн вашего роутера. Определите зоны со слабым сигналом в вашем доме. Измените положение антенн: вертикально для горизонтального покрытия, горизонтально для вертикального.
Протестируйте силу сигнала Wi-Fi с помощью приложения-анализатора. Корректируйте настройки при необходимости, пока не получите стабильный и надежный интернет во всех нужных зонах. Даже незначительные изменения угла наклона могут существенно повлиять на качество соединения.