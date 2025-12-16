Як правильно налаштувати антени роутера для кращого сигналу Wi-Fi

Більшість користувачів встановлюють антени Wi-Fi роутера вертикально, вважаючи, що саме таке розташування є найбільш правильним. Проте саме це може призводити до слабкого сигналу, особливо якщо ви проживаєте в багатоповерховому будинку, оскільки кут нахилу антен має значення через особливості поширення радіохвиль.

Правильне позиціювання антен може вирішити проблеми з буферизацією відео та мертвими зонами покриття. 24 Канал зібрав найкращі поради з правильного розташування антен вашого роутера.

Чому ваші антени можуть бути встановлені неправильно?

Більшість антен Wi-Fi роутерів є всеспрямованими. Це означає, що вони передають сигнал у всіх напрямках, але в межах певної площини. Найсильніший сигнал поширюється перпендикулярно до положення антени.

Коли антена встановлена вертикально, сигнал розходиться горизонтально, наче кола на воді. Це добре працює в однорівневих квартирах або будинках, де потрібне покриття лише на одному поверсі. Однак у багаторівневих будинках така конфігурація може залишати поверхи вище або нижче без належного покриття.

Якщо роутер розташований у кутку чи біля стелі, вертикальні антени можуть зовсім не забезпечувати сигнал на інших рівнях. Саме з цією проблемою стикаються власники двоповерхових будинків, коли роутер знаходиться на верхньому поверсі.

Як орієнтація антен впливає на покриття?

Принцип роботи антен можна описати так: вертикальна антена забезпечує горизонтальне покриття на тому ж поверсі, а горизонтальна антена створює вертикальне покриття для верхніх або нижніх поверхів.

Коли всі антени роутера направлені вгору, вони фактично ігнорують поверхи нижче або вище. Простий експеримент з нахилом однієї антени горизонтально може значно покращити ситуацію. Одна антена, направлена горизонтально до нижнього поверху, а інша вертикально для поточного рівня, створює оптимальне покриття.

Результат такої зміни може бути вражаючим. Відео на платформах починає завантажуватися миттєво, зникають затримки та буферизація. Сигнал нарешті досягає потрібних зон будинку завдяки правильному куту нахилу антени.



Спробуйте змінити кут нахилу антен / Фото Depositphotos

Поради для оптимального налаштування антен

Для однорівневих помешкань краще залишити антени вертикальними, щоб сигнал рівномірно поширювався по поверху. У багаторівневих будинках варто нахилити принаймні одну антену для забезпечення покриття на інших поверхах.

Не варто спрямовувати всі антени в одному напрямку. Краще розглядати їх як окремі міні-передавачі сигналу й направляти туди, де покриття найбільш необхідне.

Використання безкоштовного додатка-аналізатора Wi-Fi на смартфоні допоможе побачити силу сигналу в різних частинах будинку до і після налаштування антен. Програми NetSpot, WiFi Analyzer для Android або AirPort Utility для iOS показують точні дані про покриття. Спочатку виміряйте сигнал, потім відрегулюйте антени і перевірте знову.



Застосунки для аналізу Wi-Fi допоможуть налаштувати сигнал / Фото Depositphotos

Що робити з роутерами без зовнішніх антен?

Багато сучасних роутерів, особливо mesh-системи, мають внутрішні антени в корпусі. У таких випадках неможливо регулювати орієнтацію антен, тому розташування самого пристрою стає критично важливим.

Роутер краще тримати не на підлозі та подалі від товстих стін.

Оптимально розмістити його в центрі помешкання.

Варто уникати розташування поблизу мікрохвильових печей, металевих приладів або акваріумів, оскільки вода поглинає сигнал Wi-Fi.

Центральне розміщення роутера в приміщенні забезпечує рівномірне покриття всіх зон. Навіть якщо антени сховані всередині, фізичне положення пристрою визначає якість сигналу в різних кімнатах.

Інструкція для покращення Wi-Fi

Перевірте поточне налаштування антен вашого роутера. Визначте зони зі слабким сигналом у вашому помешканні. Змініть положення антен: вертикально для горизонтального покриття, горизонтально для вертикального.

Протестуйте силу сигналу Wi-Fi за допомогою додатка-аналізатора. Коригуйте налаштування за потреби, доки не отримаєте стабільний і надійний інтернет у всіх потрібних зонах. Навіть незначні зміни кута нахилу можуть суттєво вплинути на якість з'єднання.