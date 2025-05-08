Ученые назвали лучшие культуры для выращивания в условиях ядерного апокалипсиса

Ядерная зима, вызванная войной или природной глобальной катастрофой, может уничтожить урожаи и поставить под угрозу выживание всего человечества. В новом исследовании ученые определили, какие культуры лучше всего выращивать в городе и в его окрестностях, чтобы обеспечить население пищей в условиях постапокалипсиса.

Что мы будем есть

В случае ядерной зимы или другой масштабной глобальной катастрофы, миллионы людей рискуют остаться без еды. Но теперь ученые определили, какие культуры могут стать основой пищевой безопасности в таких условиях. Исследование, опубликовано 7 мая в журнале PLOS One, показало, что шпинат, сахарная свекла, морковь и пшеница – это те растения, которые смогут обеспечить выживание городского населения даже после катастрофических событий, сообщает 24 Канал.

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Ученые из независимой организации Adapt Research вместе с исследователями из Университета Отаго проанализировали, какие овощи лучше всего выращивать в условиях города среднего размера с умеренным климатом. Их цель – определить культуры, которые дают больше всего питательных веществ при минимальном использовании площади. Это особенно важно в постапокалиптических условиях, когда ресурсы ограничены, а климат изменен.

Исследование охватывало два сценария: выращивание в обычных условиях и в условиях ядерной зимы. В нормальном климате лучшим вариантом для городского земледелия оказался горох – бобовая культура с высоким содержанием белка, которая хорошо растет на городских грядках. Однако в случае ядерной зимы горох не выдержит холода, потому что является чувствительным к холоду.

Если солнечный свет надолго будет заблокирован частицами сажи и пыли в атмосфере – что будет наблюдаться в случае ядерного конфликта, извержения супервулкана или падения большого астероида – фотосинтез станет менее эффективным. При таких условиях ученые советуют выращивать шпинат и сахарную свеклу. Эти растения способны выдерживать низкие температуры и меньше солнечного света.

В окрестностях города, где есть больше места для большего масштаба агропроизводства, лучшими культурами признано морковь и пшеницу – они обеспечат калориями и полезными веществами значительное количество людей.

Исследователи отмечают, что их работа не была напрямую связана с нынешней политической ситуацией. Однако, как заметил ведущий автор Мэтт Бойд, она приобрела особую актуальность на фоне глобальных конфликтов, военного ИИ и климатических потрясений. С учетом угроз, которые постоянно нависают над человечеством, эти результаты могут стать критически важными в будущем.